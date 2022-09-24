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百年樹人！花蓮慶祝教師節表揚大會　294優良教師受表揚

▲縣長徐榛蔚感謝辛勞的優良教師為教育界的犧牲與奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚感謝辛勞的優良教師為教育界的犧牲與奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年教師節暨優良教師表揚大會23日於花蓮怡園渡假村舉行，全縣294位教師齊聚一堂，花蓮縣長徐榛蔚親自頒贈感謝狀，向終年辛勞的優良教師們致意，感謝他們為教育界的犧牲與奉獻。

徐榛蔚表示，為穩定學校師資與教學品質，讓學童能有良好的學習環境，花蓮縣十分重視教師福利政策，包含代理教師依學歷敘薪、調整課後輔導鐘點費以及改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫等，透過教育環境的改善，讓更多優秀老師能盡心盡力的教學，讓孩子的學習能夠穩定的提升，進而提升花蓮未來的競爭力。

▲縣長徐榛蔚感謝辛勞的優良教師為教育界的犧牲與奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚縣長與資深優良教師合影。

花蓮縣積極推動智慧教育、雙語教育、本土語文教育、食農教育以及面山面海教育等多元教育主題，鼓勵學生多方探索，從中發現興趣，進而培養學生成為各領域的專業人才。教育更是實踐社會公平正義的重要措施，花蓮縣秉持著教育機會均等的理念及SDGs優質教育的目標，持續推動七項免費教育政策，滅輕學子的就學負擔，也持續辦理教育希望工程公費留美計畫，拓展花蓮學子的國際視野。

▲縣長徐榛蔚感謝辛勞的優良教師為教育界的犧牲與奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚縣長與師鐸獎教師合影。

近年來在疫情衝擊之下，「遠距教學」帶來了全球化的教學型態改變，老師們面對不斷變化的教學環境，努力做足教學準備，帶領孩子們勇於面對不同的學習方式，鼓勵孩子們多嘗試新事物，靈活運用遠距、線上與實體的混成式教學，創造更多學習的可能性，拓展多元開放的學習旅程。

▲縣長徐榛蔚感謝辛勞的優良教師為教育界的犧牲與奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

表揚大會出席貴賓包括花蓮縣政府代理秘書長饒忠、教育處代理處長翁書敏、議員張懷文等人。本次受表揚資深優良教師包括服務滿10年教師37人、滿20年教師148人、滿30年教師34人以及滿40年教師1人，計220人。

▲縣長徐榛蔚感謝辛勞的優良教師為教育界的犧牲與奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚縣長與教育奉獻獎教師合影。

此外本縣獲選師鐸獎2人、教育奉獻獎1人、特殊優良教師4人、傑出代理教師6人、績優教保服務人員8人、公私立幼兒園資深服務人員16人、優良特殊教育人員2人、優良會務人員9人、愛心模範教育人員26人、基層教育會會務工作評量績優單位8個，受獎人員共計294人及8個單位。

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