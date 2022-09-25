疫情趨緩！教育部補助約1500萬供86校推廣戶外教育

▲宜蘭縣立慈心華德福高級中學實地探查認識馬崗石頭屋。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

隨著疫情趨緩、解封在即，教育部國民及學前教育署今（25日）宣布，從這學期開始透過「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育」計畫，共核定補助86校、1496萬5445元經費，提供各校推動戶外教育，這也符合108課綱全人教育精神。

教育部表示，111學年度透過「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育」計畫，補助學校辦理「戶外教育課程」，希望透過真實情境的體驗，喚起學生對學習的熱情與渴望，增進真情、善念及美感的多元學習價值，符合108課綱精神，也接軌聯合國永續發展目標。

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教育部說，以宜蘭縣立慈心華德福高中為例，該校辦理三貂角探勘課程，以「馬崗」作為探究起點，實地探查及認識馬崗石頭屋與社區文資保護歷程、東北角海蝕平臺形成的地質考察，並觀察潮間帶生態學習動物學與演化論，結合海洋教育、人文歷史、語文表達及藝術創作領域等跨領域課程，讓學生更認識所處的環境，也帶給學生走出戶外的學習體驗。

而桃園市立武陵高中則透過舉辦「環島途見臺灣，臺灣圖鑑環島」課程，將環島途中所見照片、符號、遺跡、手繪插圖與地圖等作為素材，以文化分析說明背後故事與圖像學內涵，最後編成一本臺灣圖鑑，期望延續「昂首闊步的武陵人」的精神，建立腳踏實地及穩紮穩打的學習之旅。