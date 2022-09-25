翁章梁親贈百歲人瑞禮金及鎖片　嘉義縣滿百人瑞達43位

▲嘉義縣長翁章梁贈百歲人瑞禮金。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

10月4日是重陽節，縣長翁章梁今提前走訪逾百人瑞布袋鎮張蔡阿香女士，及今年滿百歲的義竹鄉陳蔡專女士致贈嘉縣府9,000元重陽禮金，並頒贈衛生福利部及總統府金鎖片各1面，陳蔡專女士今年滿百歲另獲頒總統府敬老狀1份，場面熱鬧溫馨。

張蔡阿香育有4子4女，住在布袋鎮岑海里漁村裡，作為家庭主婦總是不遺餘力守護家庭及子女，隨子女各自成家立業後獨自居住在純樸的鄉村，她常在屋簷下乘涼，因個性隨和樂於與人互動交談，每當有訪客或親友來訪時，總會精神奕奕地打招呼。

張蔡阿香的長壽及養生之道就是每天早起，平常飲食不挑嘴，縱使現在行動不如以往方便，每天仍堅持在看護陪伴攙扶下順著屋簷牆壁活動筋骨及散步，與翁縣長互動反應也很快，逗得大家笑哈哈。

而陳蔡專育有1子8女，丈夫在49歲時因病不幸往生，她不畏艱難，靠著務農含辛茹苦將9名子女拉拔教養長大，子孫們在薰陶教育之下，各自在社會上有良好表現，為鄰里推崇，因此在104年時也曾榮獲義竹鄉公所自強母親表揚。

陳蔡專目前和次子同住，身體仍十分硬朗且耳聰目明，生活起居皆能自理不假他人之手，更可以教導家中照顧媳婦的外籍移工備餐，她長壽的秘訣就是「簡單」，正常吃三餐從不挑食，每日早睡早起，保持早晨規律散步運動的習慣。

社會局指出，縣內滿百人瑞有43位、逾百有90位、全縣共133位，重陽節要到了，縣府將於9月26日至30日前往各鄉鎮市發放敬老禮金，65-89歲老人家每人3,000元，90-99歲6,000元，百歲以上人瑞每人9,000元。

翁章梁說，這兩位女士的身體都很健康，心態也很積極樂觀，看到他們開心自己也很歡喜，希望每年都可以來掛金牌、送禮金給她們。