全國義消聯繫會報首度移師嘉縣　署長宣布斥資12億更新全國新型消防車

▲ 全國義消聯繫會報首度移師嘉義縣舉辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國義消聯繫會報23日移師嘉義縣舉行，由嘉義縣義消總隊總隊長張明達率領團隊籌辦活動，來自全國數百位義消總隊長跟義消夥伴齊聚在嘉，內政部政次陳宗彥、全國義消總會長王金平、嘉義縣長翁章梁、消防署長蕭煥章應邀與會，共同探討防救災工作，各縣市義消團隊也藉由一年一度的聚會交流感情。

今年義消總隊聯繫會報有來自全國22隊義消總隊隊伍，義消總隊聯繫會報每年由各縣市輪流舉辦，2010年由金門縣開始舉辦，迄今已過了11個年頭，這些年各縣市舉辦的會報不只是大家展現各個總隊的活力與特色，也讓全國義消業務與救災理念能夠相互交流落實，同時激勵消防與義消人員士氣，增進微此感情。

嘉義縣義消總隊2000年7月26日成立至今已走過21個年頭，首任總隊長李清圳、第二任余政達、第三任李清圳、第四任陳怡岳，直到2018年由張明達議長接任總隊長。因為每任總隊長與義消團隊的用心，嘉義縣的義消總人員數已經達到2000多人。

除了義消總隊的日益茁壯健全，嘉義縣消防局在保障義消夥伴的安全上也下了不少功夫，2020年購置消防衣帽鞋200套和潛水救生裝備20套，2021年購置空氣呼吸器面罩60組和山域搜救個人裝備20組，提供義消於勤業務上使用。

會中全國總會長王金平和陳宗彥分別致贈嘉義縣義消總隊各20萬元和12萬元加菜金，蕭煥章署長還宣布將斥資12億元更新全國110新型消防車。

翁章梁指出，他相信全國的義消夥伴也和嘉義縣一樣，像是一個大家庭，所以義消最喜歡唱的一首歌叫做「你是我耶兄弟」，因為大家平常就像是家庭兄弟姐妹一般，團結合作，和樂融融，感謝義消伙伴在防救災任務全年無休，貢獻自己。

張明達說，2021年全國火災件數約2萬多件，加上其他的救護工作，警義消兄弟姊妹們日夜協助每一個人，義消是消防局的最佳助手，也是活菩薩，因為大家都有一顆熱忱的心，即使每個人都來自不同的領域或從事不同的工作，仍願意不分你我、不辭辛勞地為社會貢獻一己之力，為民眾服務，「謝謝全國辛苦的義消夥伴」。

翁章梁表示，張總隊長永遠和義消站在一起，每年的春節或是重要節日都親自慰問在地義消的辛勞，縣府2019年至2021年義消的各項經費如保險、服勤津貼、服制等，3年編列約1,800萬元為大家的後盾與支持。