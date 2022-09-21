發錢了！這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」　領取資格曝光

▲高雄發放重陽禮金，最多可領到現金1萬元。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

重陽節領錢囉！高雄近日開始發放重陽敬老禮金，今年預估有近51萬位長輩可領到，發放金額達6.2億。其中，65至79歲（原住民55歲以上）每人致贈1,000元、80至89歲每人1,500元、90至99歲每人5,000元，100歲以上人瑞每人更可領到10,000元。

高雄重陽敬老禮金發放對象資格，為民國46年12月31日（含）前出生，原住民為民國56年12月31日（含）前出生，並且於今年6月30日以前即設籍高雄市，9月4日（重陽節30日前）以前戶籍未曾遷出的長輩。

社會局表示，有提供匯款帳戶的長輩，禮金將於9月20日撥入，其餘將由各區公所於9月20日至10月31日派員親送，百歲以上人瑞則由社會局派員親送及關懷長輩。

▲發錢了！高雄重陽禮金最高爽領「現金1萬」，領取資格曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

為避免歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙，發放人員須驗證長輩本人身分證、印章才能領取；如為金融機構轉帳者，則由社會局直接匯入長輩帳戶。長輩如有接到不明電話詢問敬老禮金領取問題，請立即與戶籍地區公所或社會局老人福利科3368333轉2441聯絡查證。

▲高雄重陽禮金最高爽領「現金1萬」，發放方式出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，若符合資格的長輩因故沒有收到禮金，自11月1日至12月31日可至高雄市政府社會局老人福利科（高雄市苓雅區四維三路2號9樓）補領，補領時請攜帶長輩個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章），逾期將不予補發，提醒長輩或家中有長輩者要記得領取。

重陽節期間（9月2日至10月9日）市府相關局處、區公所將辦理各類慶祝活動，重陽節當天搭乘高雄捷運免費，至崗山之眼、旗津貝殼館長輩本人及同行1位家人可免費入園（館）。