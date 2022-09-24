諷陳時中切割周玉蔻　柯文哲酸：就像吸毒...戒毒已太慢

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨主席柯文哲今天南下彰化，率領全國近百位參選人，齊聚到鹿港的玻璃廟「護聖宮」，向天上聖母媽祖作「五不」宣誓，媒體問到陳時中急切割名嘴周玉蔻，柯指出，「陳時中與周玉蔻就像吸毒一樣，戒毒已經來不及，現在才裝不熟已經太慢了，相信他現在一定陷入戒毒症候群，一定很痛苦」。

▲▼柯文哲南下彰化輔選。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

柯文哲表示，黃珊珊跟高虹安一定是好朋友，都是媒體帶風向、見縫插針、挑撥離間，要叫他們兩人同台也不困難，事先黃珊珊不知道發生什麼事，媒體突然堵到問戰學歷的事，一定就這樣回答，典型見縫插針、帶風向，他們兩個好得很，大家放心。

至於黃珊珊聲援蔣萬安，並稱陳時中切割周玉蔻，柯文哲說，陳時中與周玉蔻就像吸毒一樣，戒毒已經來不及，陳時中說跟周玉蔻平常沒聯絡，但看到統計數字，他過去上了周玉蔻專訪12次，現在才裝不熟，已經太慢了，相信他現在一定陷入「戒毒症候群」，一定很痛苦。

柯文哲指出，黃珊珊是民眾黨的盟友，「我對黃珊珊寄望相當高」，所有候選人中，應該是黨員至少有8、90%支持她，她也最接近民種黨政治理念，過去三年多觀察發現，她也是最符合政治誠信、認真工作的人，到最後階段不只民眾黨支持，也要爭取更多支持。

外界傳出柯文哲下動員令，要民眾黨團幫高虹安反擊，柯文哲指出，在高虹安事件中，看到執政黨動用國家力量來攻擊，理論上，發生殺警案，立法院警械條例該修正，國家卻不去處理這種重要事情，民進黨團反而要求資策會去把好幾年前員工的工作資歷要調出來，國家有國家該做的事，不應該為了政黨去犧牲國家的事，高虹安是同志，不要說自己黨內同志，任何人受到不公平待遇，黨員都應該挺，因此下令黨員要捍衛高虹安。

至於有關基隆輕軌案，柯文哲說，「認錯」就好了，2017年小英總統到基隆說4年內82億基隆輕軌會完成，已經五年了，東西在哪裡？輕軌後來又變基隆捷運，就像人家開玩笑「太陽餅沒有太陽」一樣，現在基隆捷運也是沒有機會，八堵到基隆那段都不敢出來說明怎麼處理，誰要負責出來興建？將來誰要經營、而且會虧錢，到時候要怎麼攤？政治很多都開空頭支票，錯了認錯就好。

柯文哲強調，政治不要只說冠冕堂皇的好聽話，社子島超過五十年問題本來就要解決，請中央不要再擋大巨蛋、不要擋大彎北段、不要擋社子島，都卡在中央，才跑去社子島講一堆好聽話，沒有用，政治核心就是執行力，請中央趕快解決。