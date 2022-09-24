市長投誰還在掙扎　王世堅自爆被太太吐槽：你這輩子都感情戰勝理智

記者陳家祥／台北報導

民進黨議員王世堅力拚連任，24日競總成立大會邀來黨籍市長參選人陳時中站台，被問到要支持陳時中還是多年老同事、無黨籍市長參選人黃珊珊？王世堅坦言，「理性與感性的掙扎」，且理智往往戰勝感情；他還自爆，曾被太太「提醒」，指他這輩子都是「感情戰勝理智」。

王世堅強調，他是民進黨籍的議員，陳時中是民進黨提名的市長候選人，「當然我百分之百全力支持他」；他說，跟黃珊珊在議會將近20年的同事，她現在已經辭掉副市長、一無所有，孤苦無依在奮戰，尤其他有柯文哲的包袱，「我幫不上黃珊珊，至少現在不能背棄他，所以我個人這一票，感情跟理智還在掙扎」。

「我說的是，我感性會支持黃珊珊。」王世堅說，黃珊珊是他議會的好同事，為人處事非常清廉正直、很有專業的好議員，「感情上我支持她，但是理智往往戰勝感情」。但他也自嘲，太太那天有跟他提醒，「王世堅沒有欸，你一輩子都感情戰勝理智」。

至於選民怎麼看？王世堅說，那只是代表他個人，「我自己微薄的一票，我是呼籲我所有的朋友支持者都來支持陳時中，理智的部分」；他強調，自己不是上人、不是蔡總統、不是陳時中，只是認為在是是非非的紛擾中，保有一點自己的感情空間，「就是我認為最重要的，不能背棄朋友，尤其在她困難的時候我不會背棄她」。