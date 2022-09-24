被警盤查不知駕照註銷　想逃秒被捕...竟是逃14年「資深通緝犯」

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局橫科派出所，在16日上午11時許，於汐止區大同路一段、民權路口執行交通稽查，發現1名機車騎士無照駕駛，但是騎士對於駕照被註銷根本不知情，利用小電腦查詢身分，又發現照片與本人不符，警方詢問之際引起騎士緊張，騎士竟趁隙想逃，最後當場壓制，查出騎士謊報身份，真實身分竟是逃了14年的通緝犯。

警方調查，60歲的張姓男騎士，在16日行經汐止區大同路一段、民權路口，遇到警員執行交通稽查勤務，張姓男騎士神態自若的報身分證字號給警員，但是警員發現，張姓騎士渾然不知駕照被註銷，於是追問張姓男子身份。

▲機車騎士謊報身份還想衝撞警員逃逸，最後查出竟是逃亡14年的通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男騎士面對警員詢問開始緊張，最後甚至還想加速逃逸，當場被警員阻止並且壓制，所幸並未造成人員傷亡，最後警員利用小電腦查詢，發現張姓男騎士所提供身分證照片與本人有差異。

▲機車騎士被逮，遭查出是逃逸14年的通緝犯，逃亡間都是謊報弟弟身份。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男騎士才坦承，因為身背竊盜、侵占、詐欺以及偽造文書等罪嫌，遭發布通緝，逃亡14年間都是謊報弟弟的身分證字號、個人資料躲避警方盤查，最後被汐止警員識破並逮捕，訊後解送相關單位歸案。