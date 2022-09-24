競總成立陳時中來站台　王世堅放不下黃珊珊：幫不上也不能背棄她

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中24下午出席議員王世堅競總成立大會。由於日前曾表示，是否支持無黨籍市長參選人黃珊珊「理性、感性還在掙扎」，王世堅24日再被問到此事時說，全力在支持陳時中部長參選市長，但跟黃珊珊在議會將近20年的同事，她一無所有、孤苦無依在奮戰，尤其還有柯文哲的包袱，「我幫不上黃珊珊，至少現在不能背棄他，所以我個人這一票，感情跟理智還在掙扎」。

王世堅表示，黃珊珊現在是正在孤苦奮戰的時候，「不管怎麼講，我們為人處事不能背棄好朋友，但是同時我也是非常熱烈的，全力在支持陳時中部長參選市長」。

▲陳時中出席王世堅競總成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

王世堅說，他唯一能夠貢獻給陳時中市長的就是在地方的經營，自己在大同出身、在中山長大，所以這邊都是他的鄉親、鄰居、同學、好朋友，很高興各界好朋友都來了。

王世堅強調，一定會呼籲大家支持陳時中，他是民進黨籍的議員，陳時中是民進黨提名的市長候選人，「當然我百分之百全力支持他」；他說，跟黃珊珊在議會將近20年的同事，她現在已經辭掉副市長、一無所有，孤苦無依在奮戰，尤其他有柯文哲的包袱，「我幫不上黃珊珊，至少現在不能背棄他，所以我個人這一票，感情跟理智還在掙扎」。

「我說的是，我感性會支持黃珊珊。」王世堅說，黃珊珊是他議會的好同事，為人處事非常清廉正直、很有專業的好議員，「感情上我支持她，但是理智往往戰勝感情」。但他也自嘲，太太那天有跟他提醒，「王世堅沒有欸，你一輩子都感情戰勝理智」。

至於選民怎麼看？王世堅說，那只是代表他個人，「我自己微薄的一票，我是呼籲我所有的朋友支持者都來支持陳時中，理智的部分」；他強調，自己不是上人、不是蔡總統、不是陳時中，只是認為在是是非非的紛擾中，保有一點自己的感情空間，「就是我認為最重要的，不能背棄朋友，尤其在她困難的時候我不會背棄她」。

另外，有媒體問到，過去被譽為「扶龍王」，未來陳時中當選市長後，是否仍會用力監督？王世堅說，一定的，民主最重要的精神就是制衡，check & balance，權力在誰那他就監督誰，就是這麼清楚簡單。

王世堅說，12月25日柯文哲卸任後，他一句話也不會講，因為台北市長的權柄已經不在柯身上，而是在新的市長身上，「誰握有權力我就監督誰，民主最重要的精神就是制衡」。