暗指周玉蔻「破壞台灣社會的善良」　王世堅：陳時中碰上無妄之災

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴23年前的緋聞，引來當事者出面駁斥、揚言提告，完全模糊掉選戰焦點。面對藍營諷刺是「玉時俱焚」，民進黨議員王世堅直言，如果民主改革、抗中保台，搞到最後要破壞台灣社會的善良，「那我覺得是這些人有問題」，他也直言蔡總統、陳時中都沒批評過慈濟，根本是受到無妄之災」。

王世堅說，陳時中過去根本不認識周玉蔻，完全是基於尊重媒體，才接受周玉蔻的一些專訪」，媒體只能靠自律、社會壓力，陳時中現在的做法完全正確，因為政治不應該去干涉到媒體，他也不方便對媒體提出批評。

「我的看法是，不管選舉再怎麼競爭，政治再怎麼對立，我認為社會的良善跟慈悲不應該被碰觸、被破壞。」王世堅指出，慈濟就是代表台灣社會的善良跟慈悲，所以任何人都不應該去碰觸這一塊。

王世堅強調，如果說民主改革、抗中保台，搞到最後要破壞台灣社會的善良、正義、慈悲，「那我覺得是這些人有問題，因為我們台灣社會都是這麼善良，都是很正直的、公義的，不需要有這些人幫倒忙」。

王世堅認為，陳時中剛好在參選的風頭浪尖上，所以不方便說什麼，但是陳已經表達很清楚，「對蔡總統、對陳時中而言，這次是無妄之災，因為從頭到尾他們根本沒有去碰觸、批評過慈濟、台大，完全都沒有，但是他們受到無妄之災」。