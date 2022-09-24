趕行程座車擦撞民眾機車　張善政承諾：負擔所有醫療費用

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



實習記者李密／台北報導

年底九合一選戰在即，各路參選人勤跑行程，努力爭取選民支持。國民黨桃園市長參選人張善政今（24）日於趕行程途中，座車與民眾機車發生擦撞，競選團隊立即協助受傷民眾送醫。張善政也親自趕赴醫院關心情況，並表示無論結果如何，都會負擔所有醫療費用。稍早醫生檢查無礙，受傷民眾也將返家休息。

張善政今（24）日下午發文表示，中午在趕行程途中，座車與兩位年輕朋友共乘的機車發生擦撞，競選團隊除了立刻報警協處，也請救護車將兩位騎士送醫。



張善政表示，當時開車的同事，已配合警方製作筆錄，還原過程、釐清該有責任，張善政也調整原本規劃的行程，先以關心兩位年輕朋友情況為首要。張善政也親自趕赴醫院，關心他們的情況，其中一位受到驚嚇沒有受傷，另一位受到挫傷但沒有大礙。



張善政說，在醫院時也已經跟兩位年輕朋友的家長、親友表示不必擔心，「雖然相關責任還要由警方釐清，但無論結果為何，我都會負擔所有醫療費用，他們只需要放心、安心地好好休息。」



目前透過兩位年輕朋友的家長轉達，醫生檢查無礙，兩位也正在辦理相關手續，預計將返家休息。張善政也藉此機會提醒民眾，用路安全，每個人都有責任，一定要時刻留意、隨時當心。