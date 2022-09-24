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中年藥癮更生人創業失敗陷困境　斗六就業中心助浪子回頭

▲雲嘉南分署的就服員會透過深度評估，幫求職者進行密集的就業輔導，例如職涯心測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲嘉南分署的就服員會透過深度評估，幫求職者進行密集的就業輔導，例如職涯心測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

更生人出監後謀職本就較一般人困難，在中高齡的身分導致求職受阻這更甚。雲林一名藥癮更生人阿火出獄發心振作，但在疫情肆虐下創業開設的早餐店慘淡收場，幸阿火參加了斗六就業中心與雲林地檢署合作的就業駐點服務，受到「安穩僱用計畫」順利重返職場，已穩定上工近4個月生活逐漸重返軌道。

勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運表示，藥癮更生人容易被外界貼上標籤，所以家庭與社會的支持很重要，穩定的工作可以幫忙重建生活，也減少再去接觸毒品的機會，分署近3年已為5307位施用毒品者、更生人提供就業服務，並成功幫助3041人重返職場，也幫助他們重新找回自信與人生價值。

現年58歲的阿火，年輕時曾多次進出監獄，今年初再次假釋出獄後，決心洗心革面做人，無奈過去常因更生人及中高齡身分遭到排斥，因此他對求職、面試都沒有自信，本來湊了一筆錢，想開家早餐店創業，卻因為疫情關係生意慘淡，不到半年就撐不下去，資金用罄的情況下，藉由定期返雲林地檢署報到，觀護人協助其參加駐點服務，就服員先與阿火懇談，進一步了解他的狀況及工作意願後，再進一步幫他進行密集性的就業輔導。

為促進阿火順利銜接一般性職場，就服員運用勞動部「安穩僱用計畫」，推介他從事工廠廠務助理一職，平時份內工作若提早結束，他也會主動幫忙清掃工作區域，阿火的主管也稱讚他很積極主動，時常給予他鼓勵，甚至因為表現良好，已經計畫等4個月的計畫結束後，要再續聘他，阿火開心的說，感謝老闆願意給他機會「對現在的工作和薪資非常滿意，希望能一直做下去！」

程泰運補充，勞動部為擴大鼓勵雇主提供職缺僱用失業勞工，降低疫情對就業市場帶來的衝擊，推出「安穩僱用計畫」，雇主只要透過公立就服機構推介，聘僱勞工做全時工作，滿2個月可獲僱用獎助1萬5,000元，滿4個月再給1萬5,000元，合計最高可領3萬元；勞工就業滿2個月則可獲1萬元、滿4個月再獲1萬元，合計最高可領2萬；若為部分工時的勞工，則減半發給，計畫詳情可撥05-5325105斗六就業中心洽詢。

►聽Podcast #我在案發現場


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