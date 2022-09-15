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長庚大學成立全國首座「智慧學院」　與台塑聯手培育AI人才

▲▼長庚成立全國首座「智慧學院」，將與台塑聯手培育AI人才。（圖／長庚大學提供）

▲長庚大學成立全國首座「智慧學院」，將與台塑聯手培育AI人才。（圖／長庚大學提供）

記者許敏溶／台北報導

因應人工智慧（AI）應用的浪潮興起，長庚大學在今年成立全新的「智慧運算學院」，也是全國首座專門為人工智慧科學教育與研究設立的「學院級」學術單位，將提供完整的學士、碩士、博士學位，為AI科技人才量身打造科學基礎與實作課程，也將與台塑企業、長庚醫院合作，聯手培育AI人才。

長庚大學在108年起招收人工智慧學士學位學程，目前共有82名學生，因應AI應用越來越受到重視，長庚獲得教育部核可，正式成立「智慧運算學院」，也是長庚大學第4個學院，並延攬到電機電子工程學會院士、在美國加州大學爾灣校區和伊利諾大學香檳校區計算機學系任教逾35年的林桂傑，擔任學院籌備處主任及首任院長，以及台大資工系教授兼長庚大學學術顧問許永真教授，一同規劃學院藍圖。

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長庚大學指出，在國際市場上，全球AI人才早已供不應求，而不論醫療、金融、製造、零售等產業均已積極導入AI應用，以因應疫情帶來的市場轉變，台灣奠基在領先全球的資通訊與半導體產業上，下一階段的產業轉型升級將需著重AI科技的發展與應用，故長庚成立智慧學院，並延攬重量級師資，為企業培育新世代人才。

▲▼長庚成立全國首座「智慧學院」，將與台塑聯手培育AI人才。（圖／長庚大學提供）

▲長庚大學「智慧運算學院」，由林桂傑院長（右三)與學術顧問許永真教授（右二）規劃藍圖。（圖／長庚大學提供）

智慧學院院長林桂傑指出，人類社會的演進，從電子化、數位化，走到智慧化，人工智慧已經成為一門全方位的科學基石，成立專業的智慧學院以培育AI人才應用於各學科、各行各業將成為趨勢，而有別於國內多數大專院校以設立學程或研究所，作為短期快速提供業界AI人才的方案，長庚智慧學院提供完整的高等教育學位，並以「智慧應用」、「智能工程」及「智知科學」為學術架構，建構堅實的AI教育與研究量能。

特別的是，長庚大學除積極建造「智慧運算學院」，也爭取企業外公司合作，除了有台塑企業的資源挹注外，還有全台最大醫療體系的長庚醫院，以及多家台灣科技龍頭作為合作夥伴，讓智慧學院在創立之初就掌握極佳產學合作優勢。

長庚大學表示，明年智慧學院也將積極招收國際學生，首先以碩士班為主，而長庚大學是全台少數獲得「台灣就業金卡」資格的10所大學之一，也是唯一的私立綜合型大學，所以就讀長庚的外國學位生，畢業後無需先離境，即可直接申請就業金卡留在台灣工作。

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