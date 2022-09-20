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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「曙光小舖」開幕！《甦活人生》報張斗輝盼更生人光明曙光在望

▲▼「臺灣更生保護會」《甦活人生》電子報2022年9月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

 ▲「臺灣更生保護會」《甦活人生》電子報2022年9月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報9月號出刊，本期頭版特別報導花蓮地檢署、更保花蓮分會協助開設的「曙光小舖」開幕！店內陳列木作、石雕等作品，以及更保所發行的幸運草購物誌及各監所自營作業商品目錄。臺灣更保董事長張斗輝更盛讚，認為這在監獄外的一道光，讓更生人光明曙光在望。

「曙光小舖」的構想是由花蓮地檢署檢察長蔡宗熙所發想，在花蓮地檢署內開闢一店面，透過店內販售收容人的作品，為收容人賺取一些費用。蔡宗熙希望他們摒棄過去習性，重新開創嶄新的未來，擁有光明前景；並期許更生朋友，能正常的復歸社會，看到人生中的一道曙光與希望，因之他將這家店命名為「曙光小舖」。

「曙光小舖」9月初開幕時，包含檢察總長邢泰釗、臺灣高檢署檢察長張斗輝、法務部常務次長林錦村、檢察司長黃謀信等人均親臨店鋪。其中兼任台灣更保董事長的張斗輝，更是肯定「曙光小舖」的構想，讓更生人光明曙光在望，也希望社會大眾支持與肯定。開幕活動後，包含邢泰釗等人均在店招簽名，希望這樣的構想能結合藝術及精品，吸引更多洽公民眾入內參觀，除了讓地檢署多了藝文氣息，也要讓收容人得到更多的幫助。

本期《甦活人生》還報導「日本信州大學經法學部吳柏蒼博士與法務部保護司針對假釋及出監後更生議題進行學術交流」、「臺灣更保總會團隊參訪友愛關懷協會淡水婦女戒毒村」、「更保桃園分會主委朱仁才、新竹分會主委葉朝枝熱心公益」、以及「細心雕磨創造獨一無二的手工藝品-皮革手作技能訓練班」。

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