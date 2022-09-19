「輔仁大學第一屆創業週」熱鬧登場　創業校友齊聚一堂

▲「輔仁大學第一屆創業週」熱鬧登場，不少輔大創業校友齊聚一堂。（圖／輔仁大學提供，下同）



生活中心／綜合報導

想創業的同學們照過來，「輔仁大學第一屆創業週」熱鬧登場，為期一周的創業週活動在國璽樓一樓舉行，安排12個創業家攤位、兩場創業家講座及一場媒合活動，不少輔大創業校友齊聚一堂，以親身經驗及創業的現況，為學弟妹們展現創業之路！

江漢聲校長致詞時勉勵師生「不管是教學或研究，期待我們的學生每天快樂的生活、正向，而且找到未來，不斷的創新突破，在台灣為企業創造更多的未來，也為自己創造未來！」。謝邦昌副校長則表示「未來輔大成為溫仔圳重劃區的核心大學城，做為新北創新創業基地，在校長帶領之下，我們不只在進步，而是突飛猛進的進步！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為期一周的創業週活動在國璽樓一樓舉行，安排12個創業家攤位。

12個創業家攤位，平時個個專業深藏不露，現場讓大家一次見證各專業領域的創業青年展露好功夫，展現不同凡響的創業成果，我輔大我驕傲！有營養系校友創立的何好甜點，電機系校友經營的銀領科技公司，織品系系友創辦的遊境感知工作室，還有生科系、英文系、呼治系、企管系、等系所創業校友，大家齊聚一堂，展示各類的創新創意的產品與服務，9月19日至23日，每日上午10:30至下午16:30，每個攤位有各自特色商品說明，錯過可惜！

兩場創業家講座，邀請已畢業且正在創業中的學長姐現身說法，讓在校的學弟妹們互動交流，9月20日邀請呼治系畢業系友分享主題「呼吸治療師Fun創業」，他如何運用3D列印技術結合自身醫學專知識，發展出獨特KNOW HOW，作為創業關鍵技術；以及9月22日金企系系友分享題目「金企系HOW創業暨品油活動」，除了分享創業歷程，還有難得的品油活動。

▲安排兩場創業家講座，邀請已畢業且正在創業中的學長姐現身說法，讓在校的學弟妹們互動交流。



另外，9月21日「創業夥伴媒合會」，徵求已有創業構想，苦無創業夥伴；或者有創業熱情，但還沒有創業主題的在校生，一起交流，聽聽創業頭頭的創業構想，說不定會找到志同道合的夥伴一起往創新創業的道路前進。這麼多熱鬧的精彩活動，足見主辦單位用心，期待這次的創業周活動成功媒合創業團隊。