【囚民或廉價勞工】學界倡提高勞作金分配基數

▲收容人勞作金偏低，學者倡議應要提高，提升自我尊嚴，更有助於更生復歸。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

依照我國監所相關法規，收容人勞作金比例雖然已有提高，但平均每人每個月僅有數百元，實在不敷使用。學界建議，應該想辦法提升收容人可以獲得的勞作金，如此才可以讓收容人更有尊嚴，提高自我肯定，助其順利復歸社會。

依照我國2020年1月新施行的《監獄行刑法》及《羈押法》，已經將收容人可以獲得的勞作金從原本的37.5％提升到60％，增加了將近一倍的比例。但實際上，根據矯正署2019年的資料，修法前，每位收容人每月勞作金平均約400元；即便修法提升將近一倍，也不過是700元；依照監察院2019年2月18日發布的新聞稿指出，「在監受刑人之基本生活需求費用為新臺幣3千元」，兩者間有著極大的落差。

勞作金偏低一直是監所難以改善的問題，雖然有學者認為應將收容人勞作金提高到政府公告的最低工資，但實際上頗有困難。在政府不可能以國家預算支應收容人勞作金的前提下，只能由矯正署統一籌措財源。

中央警察大學犯罪防治學系教授兼系主任賴擁連指出，雖然部分監所發展出特色產品，例如屏東監獄的醬油、台南監獄的蛋捲等等，但大多數的監所所能承攬的工作，可能是摺紙蓮花、牙籤等人力需求高但獲利低的產業。不僅如此，部分監所收容人工作意願不高，導致產品粗製濫造，導致廠商不願合作，如此便降低了監所內的工作機會，也讓收容人每月獲得的勞作金額更低。

賴擁連提出外國做法，認為我國可以考慮。他以美國監獄為例，美國監獄允許「個體戶」的工作保障，例如作家、記者如果入監後，可以持續以其名義繼續發表文章，確保其復歸社會後得以無縫接軌。

另外，監所關注小組理事長陳惠敏也認為，收容人的勞作金分配比例基數太低，和現行物價距離遙遠。她認為，提高基數才是重點。她進一步指出，矯正署至少要讓有意願、有能力勞動、能加入勞動工作的收容人，有自給自足的機會，甚而可以寄錢給家人，如此一來，才符合矯正署「增加收容人勞動知能、意願、矯正教化」的目標，也降低復歸社會的難度。她也著眼法制層面，主張勞動部應該在監所設立特別法令規範收容人，不能用一般勞工使用的《勞動基準法》來認定。

至於提升企業與監所合作方面，兩位學者均認為不太容易。賴擁連認為，我國監所因腹地、經費有限，很難有大企業願意真正的進場合作，這是監所體質上難以改變的事實。陳惠敏則表示，應該增加對企業的誘因。她認為，收容人的勞動和一般勞工相比，存在很多優勢，包括勞動力穩定提供、收容人更希望表現、溝通更容易等優勢，矯正署可以從這些方面著手。

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