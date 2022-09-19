【囚民或廉價勞工】監所勞作金低　更生人：少到忘記它的存在

▲勞作金低廉的問題，讓更生人復歸之路更難為。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

監所勞作金偏低，在曾經入監服刑的更生人眼中，「少到幾乎忘記它的存在」。更生人坦言，在監所中樣樣都需要用錢，但每月區區幾百元的勞作金，幾乎沒有實益。他們希望能提高勞作金，至少讓他們在監能自給自足，至少還能保有一點點的尊嚴。

因為犯下詐欺罪遭判刑定讞，到嘉義監獄服刑的王柏堯，回想6、7年前在監的狀況，記者詢問他關於「監所勞作金」，他想了一下回答：「我知道有這個東西，但卻少到幾乎忘記它的存在。」他當年在嘉義監獄的工場中製作牙籤，印象中，每個月的勞作金差不多三百元左右。

在監所有政府提供的三餐，怎麼還需要用到錢呢？王柏堯說：「當然要啊！舉凡衣服、拖鞋、內衣褲，全都要自行購買。」他初步估計，每個月最少需要兩千元左右的花費，而這還不包括抽菸、零食這種額外的需要。這與每個月只有三百元的勞作金有很大的差距，不夠用，那怎麼辦？「向家裡要啊。」王柏堯是幸運的，家人還願意資助在鐵窗內的他；監所中有多達八成的收容人，家人是完全不理會的，那他們怎麼辦呢？

▲更生人王柏堯認為收容人在監的勞作金應該要提高，至少讓他們能自給自足，不用仰賴家人的援助。（圖／記者湯興漢攝）

勞作金「應該要提高吧！」王柏堯表示，不見得要非常多，但至少要自給自足，「總要有一點點尊嚴吧！」

另一位在台南監獄服刑的收容人阿忠，在監所中待了十多年，雖然台南監獄烘焙班的蛋捲非常有名，但他無緣進入烘焙班工場。「在那裡每月可以領到四、五千元的勞作金！旺季時還有機會上看上萬元。」當然，這是極少數的「金字塔頂端」，不可能每個收容人都可以領到這個數字；但阿忠是幸運的，他在工場中編過竹蓆、鐵件、印刷，甚至還做電子加工，每個月還能領到千餘元，有時候還有2千元。但這也不能滿足他在監所中用錢的基本需求。

「我們有『人力派遣』唷！」阿忠說，較有錢的收容人會將一些不想做的內務工作，「雇工」找需要錢的收容人來處理。阿忠說，能作「人力派遣」的收容人都是年輕、健康的，如果遇到年老、生病的，連工場都不能進入，那監所中的生活就真的非常辛苦。

阿忠指出，監所中會有一些廠商進駐，除了教導收容人工作技能外，更大一部分是利用收容人的廉價勞動能力成本，以獲得更高利潤。他建議著，如果廠商的資訊或工場遴選的方式可以更透明，也許對收容人來說會比較公平。

【囚民或廉價勞工】系列專題

監所勞作金低 更生人：少到忘記它的存在

學界倡提高勞作金分配基數

更生企業主：提高收容收入、養一技之長