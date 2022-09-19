【囚民或廉價勞工】更生企業主：提高收容收入、養一技之長

▲東森集團總裁王令麟從不諱言自己是更生人，為助更生人復歸社會，除了力行更生人扶助的公益事業外，更積極聘僱更生人。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

監所勞作金偏低，在更生人眼中，「少到幾乎忘記它的存在」，因此有幾位更生企業主，在服完刑後主動雇用更生人，希望給予更生人更穩定的工作，改善其生活，以免陷入再犯的惡性循環中。例如東森集團總裁王令麟、信泰油漆公司董事長蔡永富，都是為更生人努力的更生企業主。

王令麟從不諱言自己是更生人，四進四出監獄的他，對於監所中收容人低廉的勞作金，深知箇中辛苦。對於勞作金低廉的問題，王令麟曾舉出高雄大寮監獄2015年2月間發生的6囚搶槍劫人質越獄未遂、最後6人死諫的事件。他說，聽到這個消息時，痛哭到不能自己，「我所知道的，很多受刑人向家裡要錢，真的要感謝父母、感謝家人。不是受刑人一個人受苦，是全家都受苦，要伸手向家裡要錢，因為在監所裡面，受刑人除了三餐以外，其他都要自己花錢，買衣服、買生活用品，一個月最少也要一兩千元，但我們在裡面的工作收入卻只有250元。」

王令麟回到社會後，擴大公益事業，並加入了扶助更生人部分。他聘僱了當時在獄中認識的張登凱，讓阿凱能在集團中的物流公司工作。努力工作的阿凱，是同事眼中配合度高、個性柔軟的好同事，行有餘力甚至主動送白米等物資到教會，做愛心公益。像阿凱這類的更生人順利復歸社會，絕對不會是政府單方面在監獄中「悛悔改正」的結果，「企業界」的適時伸手，才是成功的關鍵。王令麟也承諾，未來會再聘僱更多的更生人，幫助他們復歸社會，也安定社會安全網。

另一位有名的更生企業主，便是信泰油漆工程股份有限公司董事長蔡永富。曾因煙毒案件遭判刑14年定讞，入獄7年多後假釋的他，出獄後總想著不能再回頭，但一開始也只能接下父親手中的油漆刷，跟著一起做油漆工。最後他發奮圖強，向臺灣更生保護會貸款20萬元創業，經過多年努力後，現在蔡永富公司的年營業額已經超過8億元！蔡永富也歡迎更生人跟他一同奮鬥，公司中一度高達有四成員工是更生人。他受訪時表示，推廣「更生產業」是他的夢想，期望能銜接監所的技訓，幫助更生人的就業、扭轉人生！

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