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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【囚民或廉價勞工】更生企業主：提高收容收入、養一技之長

▲▼東森直消感恩餐會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟從不諱言自己是更生人，為助更生人復歸社會，除了力行更生人扶助的公益事業外，更積極聘僱更生人。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

監所勞作金偏低，在更生人眼中，「少到幾乎忘記它的存在」，因此有幾位更生企業主，在服完刑後主動雇用更生人，希望給予更生人更穩定的工作，改善其生活，以免陷入再犯的惡性循環中。例如東森集團總裁王令麟、信泰油漆公司董事長蔡永富，都是為更生人努力的更生企業主。

王令麟從不諱言自己是更生人，四進四出監獄的他，對於監所中收容人低廉的勞作金，深知箇中辛苦。對於勞作金低廉的問題，王令麟曾舉出高雄大寮監獄2015年2月間發生的6囚搶槍劫人質越獄未遂、最後6人死諫的事件。他說，聽到這個消息時，痛哭到不能自己，「我所知道的，很多受刑人向家裡要錢，真的要感謝父母、感謝家人。不是受刑人一個人受苦，是全家都受苦，要伸手向家裡要錢，因為在監所裡面，受刑人除了三餐以外，其他都要自己花錢，買衣服、買生活用品，一個月最少也要一兩千元，但我們在裡面的工作收入卻只有250元。」

王令麟回到社會後，擴大公益事業，並加入了扶助更生人部分。他聘僱了當時在獄中認識的張登凱，讓阿凱能在集團中的物流公司工作。努力工作的阿凱，是同事眼中配合度高、個性柔軟的好同事，行有餘力甚至主動送白米等物資到教會，做愛心公益。像阿凱這類的更生人順利復歸社會，絕對不會是政府單方面在監獄中「悛悔改正」的結果，「企業界」的適時伸手，才是成功的關鍵。王令麟也承諾，未來會再聘僱更多的更生人，幫助他們復歸社會，也安定社會安全網。

另一位有名的更生企業主，便是信泰油漆工程股份有限公司董事長蔡永富。曾因煙毒案件遭判刑14年定讞，入獄7年多後假釋的他，出獄後總想著不能再回頭，但一開始也只能接下父親手中的油漆刷，跟著一起做油漆工。最後他發奮圖強，向臺灣更生保護會貸款20萬元創業，經過多年努力後，現在蔡永富公司的年營業額已經超過8億元！蔡永富也歡迎更生人跟他一同奮鬥，公司中一度高達有四成員工是更生人。他受訪時表示，推廣「更生產業」是他的夢想，期望能銜接監所的技訓，幫助更生人的就業、扭轉人生！

【囚民或廉價勞工】系列專題

監所勞作金低　更生人：少到忘記它的存在

學界倡提高勞作金分配基數

更生企業主：提高收容收入、養一技之長

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法律更生人受刑人更保王令麟蔡永富監所勞作金矯正署監所作業基金企業復歸社會更生人

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