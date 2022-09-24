「苗栗可以變更好」出席徐定禎競總成立　蔡英文籲換民進黨執政

▲蔡英文總統今(24)日出席徐定禎競選總部成立造勢，期勉徐定禎選舉可以旗開得勝，成功翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

距離年底地方大選剩63天，蔡英文總統今（24）日出席苗栗縣長候選人徐定禎競選總部成立大會，致詞後為徐定禎授予戰旗，期勉他這次選舉可以旗開得勝，成功翻轉苗栗，現場苗栗鄉親揮舞著手搖旗，高喊「蔡總統加油」、「徐定禎凍蒜」、「徐定禎加油」，全場瀰漫高昂的勝選氣勢。

徐定禎今天競選部總成立大會，副總統賴清德也到場力挺，並為徐定禎披掛競選彩帶，此外，桃竹竹苗總督導／桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、立委沈發惠、湯蕙禎、賴品妤、羅致政等人，也來到頭份為徐定禎助講，為徐定禎加油打氣。

蔡英文致詞時表示，「翻轉苗栗，改變成禎」，苗栗要改變，就要徐定禎。過去七十二年，苗栗都沒有換黨執政，這麼長的時間，因為沒有競爭，沒有比較，苗栗就一直沒有進步。只要願意改變，只要換民進黨執政，苗栗一定可以變得更好。苗栗要告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，交給徐定禎就對了。

▲▼蔡英文總統、賴清德副總統今(24)日出席徐定禎競選總部成立造勢，期勉徐定禎選舉可以旗開得勝，成功翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

