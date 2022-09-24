新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者戴上容翻攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市長選舉近期也陷入論文大戰，民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑，新北市長侯友宜大學畢業直攻博士很奇怪，更將刑事警察局資料私用變成論文，侯友宜競辦則公布警大聲明，並痛批林佳龍「烏龍政客」，對此，林佳龍24日指出，侯辦的回應正好暴露3點問題，包含：同等學力著作在哪、口試和畢業時間兜不攏以及論文資料取得方式都有待檢驗。

針對侯友宜論文，林佳龍日前於節目中質疑，侯友宜博士論文題目為「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」，但當時侯正擔任警察，有請假嗎？有辦法專心寫論文嗎？看起來侯友宜是把刑事警察局的資料私用變成論文，警察大學是只有他這個個案，還是其他人也是這樣子？可以去查一下還有沒有其他這種特例。

而侯辦則公布警大聲明，根據聲明表示，侯友宜依據教育部「報考大學同等學力認定標準」第4條（現「入學大學同等學力認定標準」第8條）規定，「大學畢業獲有學士學位，從事與所習相關工作六年以上，並提出相當碩士論文之著作者」報考。警大嗣後亦依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案，侯友宜於93年通過論文口試並在6月畢業。

對此，林佳龍表示，侯辦公佈這個聲明正好暴露三個問題，第一、侯友宜是在93年取得博士學位，但博士論文在國圖是92年，什麼時候口試、為何延遲畢業，這個時間兜不攏，他也勾選論文要上網，但我們都找不到。

第二、他當時以學士直攻博士，是以同等學力做申請，必須交出等同碩士論文的論文，在哪裡？我們也找不到，如果沒有這份具備碩士條件的著作，怎麼可以直攻博士？

第三、請大家好好看看這份論文內的資料如何取得，這涉及到用公權力取得犯罪資料，這部分也希望侯市長出面說明。