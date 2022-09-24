陳時中與周玉蔻裝不熟？　柯文哲批：像吸毒犯要戒毒「已來不及」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」，遭民進黨參選人陳時中切割，說明他與周並無私交。對此，台北市長柯文哲24日表示，陳時中過去3年接受周玉蔻專訪12次，現在卻與周玉蔻裝不熟，「這就像戒毒症候群，吸毒要戒毒已經來不及了，陳時中應該很痛苦。」

柯文哲日前受訪時曾痛批「支持陳時中就是支持周玉蔻」，24日再度表示，陳時中說自己平常跟周玉蔻沒有聯絡，但他今天才看到數據，指出陳時中過去3年接受周玉蔻專訪12次，「陳時中現在才要裝不熟實在太慢了，這就像戒毒症候群，吸毒要戒毒已經來不及了，陳時中應該很痛苦。」

對於陳時中澄清與周玉蔻沒有私交，國民黨議員徐巧芯說明，陳時中3年來接受周玉蔻專訪12次，並在擔任指揮官期間，多次護航周玉蔻放防疫消息，且周玉蔻放疫情假消息是「全台灣唯一不會被罰的」，甚至在周玉蔻痛罵慈濟時，陳時中還接受專訪附和。

徐巧芯認為，民眾會擔心如果陳時中當選，周玉蔻就是垂簾聽政的「玉蔻太后」，甚至台北市民的納稅錢也會成為放言的零用錢，而交換的條件就是得到一個政治打手。

針對外界質疑立場與周玉蔻相同，陳時中24日回應，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼，更稱「我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。」