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1車8千？藍質疑鄭運鵬「總統場」造勢涉賄　鄭辦列規定批：睜眼說瞎話

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日針對藍營批評美福大火時是隱形立委時指出，身為蘆竹在地立委，在臉書上都有寫，張善政不用功，為了選舉汙衊別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬24日將舉辦誓師大會，總統蔡英文也預期到場，儘管鄭運鵬23日確診，仍會透過視訊方式出席。而有議員質疑，該場造勢以每車補助8000元代價要求市議員參選人動員民眾參加，有賄選疑慮，對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，法務部賄選態樣清單早寫明，以交通工具如遊覽車的動員並不屬賄選行為，各政黨也都以此辦理，國民黨不該睜著眼睛說瞎話。

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心表示，鄭運鵬身為民進黨市長參選人且具備立法委員身份，但仍知法犯法，明知選罷法規定，發給有投票權之人禮物或金錢不得超過30元，其競選總部於便箋卻要求各市議員參選人以每車8000元代價動員每車40人，已明顯違反上開30元之上限，已違反公職人員選舉罷免法第99條之規定，因此到桃檢提告。

對此，黃韋鈞表示，相關安排絕無違法，法務部賄選態樣清單早有寫明，以交通工具如遊覽車的動員並不屬賄選行為，各政黨與候選人也都以此辦理，過去鄭運鵬及團隊從未無聊到進行質疑，國民黨不該為了選舉不擇手段，睜著眼睛說瞎話。

黃韋鈞說到，由於在地鄉親參與的意願踴躍，過往經驗人數爆場，考量各區長輩的交通安全，並降低對會場周邊的停車及行車影響，故採取統一的交通安排，我們理解國民黨對於內部矛盾加大所產生的焦慮，但不該用莫須有的指控轉移焦點，降低選舉格調。

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