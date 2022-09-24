美食YouTuber下戰帖　張善政秀「青椒炒牛肉」留美5年練出好廚藝

▲國民黨桃園市長參選人張善政受邀參加桃園美食YouTuber節目錄製，當場秀出青椒炒牛肉廚藝。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前受邀參加桃園美食YouTuber章新的《章新漫談》節目錄製，節目中張善政秀了一手青椒炒牛肉這道家常菜，他邊做邊說，早年在美國留學時與同學自組「美食團」，5人輪流煮菜，現在的廚藝就是當年鍛鍊出來的，主持人章新品嚐過後讚不絕口，直呼「青椒脆、牛肉香，果真有兩把刷子」。

藝名為章新，是桃園中壢龍岡眷村子弟，曾經管理過食品工廠，當過業務主管，因為喜歡做菜與聊天，與妻子在YouTube開設《章新漫談》頻道，邊做菜邊聊天風格，有超過13.8萬用戶訂閱，日前邀請張善政道節目中秀廚藝。

▲國民黨桃園市長參選人張善政秀出廚藝，青椒炒牛肉。（圖／張善政競辦提供）

張善政在節目錄製過程中，選擇家常菜青椒炒牛肉，他一邊切青椒、一邊想起當年留美時的點點滴滴。張善政表示，在美國留學攻讀碩士與博士學位時，因為是窮留學生，沒錢出去吃西餐，所以與朋友組成「美食團」，5個人從週一到週五輪流做菜，週末才到外面去吃。

張善政說，在美國待了五年，第一年做菜時，朋友說，「打死賣鹽的」，意思指他做的菜太鹹，但被批評後往後幾年煮出來的菜，朋友都直說蠻好吃的，也因此鍛鍊出他的廚藝。

▲國民黨桃園市長參選人張善政現場示範青椒炒牛肉。（圖／張善政競辦提供）

為證明自己廚藝禁得起考驗，張善政現場製作青椒炒牛肉，除切絲牛肉是備料外，張善政從切青椒絲、製作勾芡醬汁、炒青椒、爆牛肉等步驟，每項過程都相當熟練；短短5分鐘青椒炒牛肉上桌後，主持人章新立馬品嚐，還給予極高評價，直呼「青椒脆、牛肉香」，分開吃則各擅勝場，合起來吃就像族群融合一樣，爆發出不一樣的火花。

章新也提問，「如果明天一覺醒來當上桃園市長，會怎麼帶來不一樣的桃園市？」張善政則以「桃園有太多好吃的東西，如客家菜、原住民美食與閩南菜，還有龍岡忠貞的雲南米干，這些都是桃園特色美食」回應。

▲國民黨桃園市長參選人張善政的青椒炒牛肉，連主持人章新都讚不絕口。（圖／張善政競辦提供）

張善政認為，若當選首先要做的，就是提升桃園美食文化，「但不能只有吃，要有大一點的格局，接下來就是建設，像捷運、航空城，打造不一樣的桃園城鄉風貌。

張善政強調，希望讓年輕人在桃園安居樂業，樂於創業、樂於成家，年輕人會把桃園當作一輩子，長長久久的家。配合多元文化，把桃園打造成多采多姿的生活空間；章新則期許，希望張善政能做個善良的政治人物，營造良善的政治空間，「治大國有如烹小鮮，今天看到善哥真的會做菜，不只有嘴巴說的一口好菜，希望有朝一日當上桃園市長，能為市民端上一道又一道的市政好菜。」

這項節目影片已於9月23日晚間上線，當晚吸逾萬人次觀看，網友都給予正面肯定，「會做菜的男人最棒！」、「院長的手藝真的不錯，炒菜過程看得出院長是很會當家的人。」讓外界看到張善政生活化的另一面。節目網址如下：https://www.youtube.com/watch?v=5z-XrLHjJKw

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