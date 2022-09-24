三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」





▲陳時中、周玉蔻。（圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

針對近日民進黨台北市長參選人陳時中想與媒體人周玉蔻撇清關係說兩人無私交，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出，陳時中在擔任指揮官時，周玉蔻至少有過三次違法爭議，每次陳時中皆說交由法制組研議，最後都無下文，包庇周玉蔻顯而易見，且不論是防疫、選舉，周玉蔻與陳時中都有密切互動，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘表示，2020年3月4日，陳時中在記者會上宣布「防疫資訊公布，真的假的都要罰」，因此任指揮官期間，各縣市政府連自己縣市的確診資訊都不敢公布，但在這狀況下，周玉蔻仍敢不斷公布敏感資訊，卻又一次次被陳時中放過，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘指出，陳時中第一次放過周玉蔻，是在2021年1月，周玉蔻搶先公布衛福部桃園醫院確診者細節、足跡，那時陳時中僅輕言帶過，說「相信她並無惡意」，並交由法制組處理，最後不了了之；不只如此，陳時中更還在2021年1月14日親上周玉蔻主持的廣播節目，以受訪的行動替捲入違法爭議的周玉蔻背書，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘表示，陳時中第二次放過周玉蔻是在2021年5月16日，那時由於陳時中開放3+11導致疫情爆發，周玉蔻在指揮中心記者會前2小時，在臉書爆該日新增207例；因為陳時中曾說擅自傳播疫情資訊就開罰，媒體詢問陳時中是否開罰周玉蔻，陳時中先是裝傻稱「講數目有違法嗎？要請法制組去研究一下」，直到媒體持續追問，陳才回應「交給法制組依法辦理」，但最後仍然不了了之，讓周玉蔻逍遙法外，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘再說，陳時中第三次放過周玉蔻是在今年4月。周玉蔻於臉書自爆萬芳醫院家醫科主任到她家二採PCR，遭質疑有特權；4月25日指揮中心記者會，陳時中自承是他的下屬，疾管署副署長交代區管中心去「釐清」周玉蔻的情況。而當有記者問到周玉蔻不遵照衛生局安排採檢，自行約醫師友人到府採檢，是否違法？陳時中說「這他不清楚，還要請法制單位研究。」最終本案與前兩次結果一樣「不了了之」；一個四肢健全、炮火四射的確診者周玉蔻，卻能享受臥病無法出門者般的到府篩檢服務，疑似違法情事完全不被追責，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘表示，陳時中共計上了12次周玉蔻節目，頻率之高，為國內各公眾人物之最；而為了挽救陳時中選情，周玉蔻在陳時中參與的專訪節日裡，不惜誣衊慈濟和證嚴法師是「中共同路人」，和「中共自己人」。周玉蒄詆毀慈濟的同時，陳時中坐在一旁，不僅未對慈濟說一句公道話，還不時對周的所言，點頭表示同意；雖然事後，陳時中切割和解釋那些都是周玉蔻的言論和觀點，但是明眼人都看得出，兩人在節目中顯得默契十足，一搭一唱，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

蕭羽耘強調，既然陳周兩人如此有默契，周玉蔻潑出的髒水，豈能不波及陳時中？指揮中心一日不開罰周玉蔻，陳時中護航周玉蔻的輿論，就一日不可能平息，這不是陳時中喊喊「沒有私下聯絡」就可以撇清的。蕭羽耘指出，陳時中曾說自己不是瘋子，但也必需正告他，台北市民可不是傻子，台北市民需要的是幹實事的市長，而不是對周玉蔻有求必應的政客。

