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「好學歷是因為幸運」　網出征「臺灣吧」：乾脆改民進黨側翼Bar

記者林彥臣／綜合報導

致力於知識普及的內容公司「臺灣吧 - Taiwan Bar」在臉書上的貼文，介紹「為臺灣而教」的創辦人劉安婷，內容中提到「你有好學歷，是因為你夠幸運」。卻被大批網友出征，要「臺灣吧」乾脆改叫「民進黨側翼Bar」。

「臺灣吧 - Taiwan Bar」提到，「你有『好學歷，是因為你夠幸運為臺灣而教的創辦人劉安婷，告訴了我們他在美國唸書時的一段經歷。當時 20 歲左右的他，在因緣際會之下，得到了在美國青年監獄兼職半當志工的機會。

▲▼「臺灣吧 - Taiwan Bar」介紹「為臺灣而教」的創辦人劉安婷，提到你有「好學歷」，是因為你夠幸運，就被網友出征。（圖／翻攝自Facebook／臺灣吧 - Taiwan Bar ）

▲「臺灣吧 - Taiwan Bar」介紹「為臺灣而教」的創辦人劉安婷，提到你有「好學歷」，是因為你夠幸運，就被網友出征。（圖／翻攝自Facebook／臺灣吧 - Taiwan Bar ）

「當他站在台上面對台下的受刑人時，心中時常浮現的問題是，『為什麼一樣是 20 歲的我們，一個在台上擔任老師的角色，另一個則在台下穿著監獄的制服服刑？』」

內文還提到，「在現代的社會中，教育的成就成為了定義一個人是否成功的關鍵指標。它乍看之下公平又合理，成功地打破過去資源總是被世襲貴族壟斷的困境，讓所有人都有向上流動的機會。」

「然而，『學業成就』真的是完全公平的嗎？認真努力唸書的人，才能考一百分。不過這一百分的背後，除了用功唸書的你之外，是不是也可能包含了教學能力強的老師、好用的課本及參考書、能花錢讓你去補習班上課的父母，或者放學後不用打工，可以坐在書桌前唸書的生活環境呢？」

相關內容引發不少網友不滿表示，「我懷疑有人在偷臭，但我沒有證據」、「真是夠了，甘為鷹犬當側翼，太失望，以前還覺得臺灣吧是不錯的」、「側翼？幸運有，但是人家沒有認真嗎？她的努力沒有綠色認證嗎？」、「你們是要自甘墮落當側翼的意思嗎？道理人人懂，但是現在這個時間點是在偷換觀念什麼？」、「到底是什麼Bar? 乾脆改民進黨側翼Bar就好了啊！的確 ！不是每個人都能那麼幸運！但 跟政府無關嗎？該有的社會安全網呢？社福團體呢？」

但也有另外一派網友留言表示，「我突然發現，超過以前紀錄的留言數
果然，善良不會帶來力量，仇恨卻會帶來流量」。

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