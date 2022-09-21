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高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安還原了被潑髒水的時序，怒轟「一條龍產業」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆博士論文涉抄襲，召開記者會澄清後，又引發「戰學歷」的爭議。對此，高虹安揭露完整的「一條龍產業」，感嘆「造謠出一張嘴，澄清要跑斷腿」。

高虹安21日在TVBS節目《新聞大白話》上表示，她日前接到《鏡週刊》的電話時，就已經明確告知，不能寫「論文是抄襲的」，因為她早就收到校方回函，校方早已認定沒有版權問題。

高虹安提到，無論是林智堅，還是陷入爭議的其他政治人物，都應該「學術自主」這件事，尊重校方、學倫會的審議結果，而非不斷潑髒水。

高虹安坦言，她收到的回函內容「相當丟臉」，因為連校方也認為是政治因素，才有這種不停、堅持的匿名指控出現，校方也因此備感困擾。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安提到，原先這種抄襲爭議是要實名檢舉，校方為求謹慎，連匿名檢舉都受理，也確認論文沒有任何問題。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安說，原先這種檢舉應該要實名制，但校方為求謹慎，連匿名的檢舉信函都處理，甚至副研究長也親自驗證，確認論文沒有任何版權問題，若現在連辛辛那提大學的話都不能相信，「我們到底要相信什麼」，所以現在究竟是要相信翁達瑞（本名：陳時奮）、《鏡週刊》，還是辛辛那提大學？

高虹安提到，羅致政質疑她翻譯錯誤，但從回函的完整原文來看，翻譯內容就如師大翻譯所榜首的英文教師宋品瑩說的那樣。高虹安反控，羅致政明明有美國學歷，卻因為政黨要抹黑，而把英文翻譯弄錯，整件事讓她摸不著頭緒，為何造謠的只出一張嘴，澄清的卻要跑斷腿。

高虹安也出面揭露整起爭議的時序，當天上午6點《鏡週刊》刊出報導後，上午8點綠營哏圖準時上線、鋪天蓋地而來，所有社群網站開始收到一堆比較圖、哏圖。

她當天上午10點召開記者會，民進黨10點30分也召開記者會，「我說這不叫一條龍，這叫什麼？」接著各政論節目又開始引用民進黨的數據，讓她感到後怕，若她沒有召開記者會，不敢想像抹黑會可怕到什麼程度。

▼高虹安揭露當天的時序，「我說這不叫一條龍，這叫什麼」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安還說，《鏡週刊》的記者致電詢問時，還曾問她「論文在哪裡下載」，讓她相當困惑，為何身為報導者，卻連下載連結在哪都不曉得，因此在對話中，她可以明顯感受到，對方的文章可能已寫好，只是想要取得她的回覆，寫在很小的篇幅裡來報導。

此外，高虹安提到，當時召開記者會時，因為有記者預計要提問「妳跟林智堅一樣抄襲」，才讓她感到憤怒，她從小開始對待每件事都十分認真，才念到現在這個地方，不可以將她與被撤銷2個碩士學位的人相提並論。

高虹安提出當時的記者會原文，「我高虹安今天從小到大，北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，台大也是斐陶斐，學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情」，很明顯是在針對「林智堅的行為」，而非針對中華大學，卻被民進黨斷章取義，林智堅才是「真正侮辱中華大學的人」。

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