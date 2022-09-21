　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會無奈回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上，因自稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」暗諷前新竹市長林智堅抄襲案，事後卻被解讀為與中華大學夜間部戰學歷，進而出面道歉。然而，中華大學學生會將高虹安的道歉影片上字幕PO出，卻被綠營支持者攻擊，最後忍不住反擊回應。

中華大學學生會21日發文指出，高虹安20日在記者會上提及「中華大學夜間部」一詞，導致學生誤解及不適，要求高回應；當日晚間也收到高虹安的道歉影片，因此於21日PO出並上傳到臉書及官網，供關心此事的師長、校友及學生們閱覽，並接受高虹安的道歉。

▲▼幫高虹安道歉影片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了：勿造謠。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

▲中華大學學生會幫高虹安的道歉影片上字幕，卻被網友出征。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

然而，網紅「四叉貓」劉宇立刻留言「別騙喔！高虹安早上傳的影片檔沒上字幕好嘛」，並截圖發文表示「高虹安自拍的影片檔沒有附上字幕，但中華大學的學生會聲明稿卻幫忙上了字幕，（從收到原始檔到貼出字幕版總共花了１２小時）有夠貼心的啦！」

該文曝光後立刻吸引大批網友進攻中華大學學生會留言，「真不虧高虹安看輕中華大學，你們學生會連骨氣都蕩然無存」、「年輕人膝蓋很軟Q」、「中華大學學生會好貼心喔，被diss了還幫上字幕」、「笑死，這樣也吞的下去？」「哇~連我都要看不起我自己畢業的學校了」、「貴校真的有夠丟臉，學生還挺得下去好貼心做字幕？」「老實說，一個是辛辛苦苦一步一腳印取得的學位，居然拿來跟抄襲仔林智堅比較，如果我是高，也是哭給你看啊」；此外，中華大學的臉書粉專也被大量網友出征。

▲▼幫高虹安道歉影片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了：勿造謠。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

▲中華大學學生會解釋上字幕的動機，但網友不買單。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

針對上字幕一事，中華大學學生會在貼文下方表示，是學生會主動向高虹安辦公室要求，「因原始影片僅有聲音，卻無字幕，為讓師長、校友及學生們能夠更加清楚瞭解影片內容，故提出此要求！並非所謂本會『貼心』協助，請勿亂造謠言！」

網友看完繼續留言，「貼了竟不會覺得丟臉，真是佩服佩服」、「笑死，她的粉專沒放影片，這裡放有字幕的影片，中華大學學生會真的粉棒捏」、「中華大學校方要作賤自己大家不痛不癢，校方就是校方嘛，學生會在我看來本來也就是校方一部分而已。學霸優越形象儼然形成，這可不是誰逼她說的唷，硬要扯大學夜間部還不如指名道姓酸林就好」。

也有人說，「還以為要出來呼籲不要洗學歷，不然會被笑」、「看到了吧，一堆人幫你們不接受道歉」、「一個學生會度量大，還要被一堆小屁眼的酸…真可憐…一個小市民來支持一下」、「相信中華大學學生看過完整的記者會的，都不會被這些愚蠢的死忠仔帶風向」、「黨說你有上字幕就有上，嚷嚷啥」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
林襄疑似「上空裸照」又遭網流出　經紀人發聲了
高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？
快訊／Sandy懷孕5個月！吳宗憲發聲了
人妻家中激戰保險業務員　超綠夫崩潰
台中詭異「股溝男」出沒　專找落單女要LINE
醫示警：「冒出5種痣」致死率超高　長在這部位最危險
幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會無奈回應了

東森集團聲明

高虹安淚灑直播間！陳子瑜嘆「不意外」：瞬間從戰學歷變受害者

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

殺警案後火速修法！行政院將通過外役監條例　排除重大暴力犯申請

快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

魔力紅主唱爆「老婆懷孕時偷吃網紅」　私訊小三：想把小孩取妳的名字

高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會無奈回應了

東森集團聲明

高虹安淚灑直播間！陳子瑜嘆「不意外」：瞬間從戰學歷變受害者

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

殺警案後火速修法！行政院將通過外役監條例　排除重大暴力犯申請

快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

她泌尿道感染又腰痛　超音波一照...「腎臟淹水了」

高虹安還原「潑髒水手法」！親揭時序怒轟：這不是一條龍是什麼？

國考榜首在嘉藥　藥師一階葉鴻掄元

地震鐵路中斷　民航局增開「北東加班機」2業者4天開放720座位

吳姍儒懷孕5個月！吳宗憲再當阿公曝喜悅：非常開心

南韓最美演員隔3個月現身　「全身刺青」出席首映全場嚇壞

創新板鬆綁上市市值至10億　轉板年限縮為1年

陽明5艘LNG船招標中　全球前四大船公司造的甲醇燃料船暫不考慮

台中詭異「股溝男」出沒！專找落單女要LINE　里民：不只一次

未來赴日旅遊注意！不配合戴口罩　飯店可拒絕旅客入住

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

政治熱門新聞

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

高虹安諷「中華大學夜間部」起爭議　今晨鞠躬致歉

周玉蔻喊話蔣萬安驗DNA　「你若是蔣家孫子我給你下跪一百次！」

這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」

教科書等級反擊！高虹安3大絕戰力滿點

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」

高虹安幼稚園上BBS發文？他揪疑點

高虹安演講卡不卡?　學生會長曝下一步

高虹安道歉：針對林智堅「非歧視中華大學」

蔡英文今見證嚴法師　周玉蔻提醒有些話一定要說

「跟林智堅比侮辱我」　高虹安金句反擊抄襲

總統會見證嚴法師！他一看「蔡英文臉書6字」驚：有人會不開心

更多熱門

相關新聞

高虹安淚灑直播間！陳子瑜嘆不意外

高虹安淚灑直播間！陳子瑜嘆不意外

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉嫌抄襲，20日因脫口「戰學歷」引發批評，她21日中午接受網路直播節目「新聞部芹菜」專訪時一度流淚、哽咽、中途離席，引發討論。對此，台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜直言，「高虹安的哭，一點都不意外」，因為這樣一來，她就變成了被打壓的受害者角色。

「建設富二代」駕駛特斯拉撞死騎士！爸爸出面道歉了

「建設富二代」駕駛特斯拉撞死騎士！爸爸出面道歉了

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

發布動員令「每車8千元」　鄭運鵬挨告涉賄

發布動員令「每車8千元」　鄭運鵬挨告涉賄

即/基隆父子戲水　父遭大浪捲外海溺斃

即/基隆父子戲水　父遭大浪捲外海溺斃

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長高虹安中華大學論文影音中華大學學生會

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面