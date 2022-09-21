幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會無奈回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上，因自稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」暗諷前新竹市長林智堅抄襲案，事後卻被解讀為與中華大學夜間部戰學歷，進而出面道歉。然而，中華大學學生會將高虹安的道歉影片上字幕PO出，卻被綠營支持者攻擊，最後忍不住反擊回應。

中華大學學生會21日發文指出，高虹安20日在記者會上提及「中華大學夜間部」一詞，導致學生誤解及不適，要求高回應；當日晚間也收到高虹安的道歉影片，因此於21日PO出並上傳到臉書及官網，供關心此事的師長、校友及學生們閱覽，並接受高虹安的道歉。

▲中華大學學生會幫高虹安的道歉影片上字幕，卻被網友出征。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）



然而，網紅「四叉貓」劉宇立刻留言「別騙喔！高虹安早上傳的影片檔沒上字幕好嘛」，並截圖發文表示「高虹安自拍的影片檔沒有附上字幕，但中華大學的學生會聲明稿卻幫忙上了字幕，（從收到原始檔到貼出字幕版總共花了１２小時）有夠貼心的啦！」

該文曝光後立刻吸引大批網友進攻中華大學學生會留言，「真不虧高虹安看輕中華大學，你們學生會連骨氣都蕩然無存」、「年輕人膝蓋很軟Q」、「中華大學學生會好貼心喔，被diss了還幫上字幕」、「笑死，這樣也吞的下去？」「哇~連我都要看不起我自己畢業的學校了」、「貴校真的有夠丟臉，學生還挺得下去好貼心做字幕？」「老實說，一個是辛辛苦苦一步一腳印取得的學位，居然拿來跟抄襲仔林智堅比較，如果我是高，也是哭給你看啊」；此外，中華大學的臉書粉專也被大量網友出征。

▲中華大學學生會解釋上字幕的動機，但網友不買單。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）



針對上字幕一事，中華大學學生會在貼文下方表示，是學生會主動向高虹安辦公室要求，「因原始影片僅有聲音，卻無字幕，為讓師長、校友及學生們能夠更加清楚瞭解影片內容，故提出此要求！並非所謂本會『貼心』協助，請勿亂造謠言！」

網友看完繼續留言，「貼了竟不會覺得丟臉，真是佩服佩服」、「笑死，她的粉專沒放影片，這裡放有字幕的影片，中華大學學生會真的粉棒捏」、「中華大學校方要作賤自己大家不痛不癢，校方就是校方嘛，學生會在我看來本來也就是校方一部分而已。學霸優越形象儼然形成，這可不是誰逼她說的唷，硬要扯大學夜間部還不如指名道姓酸林就好」。

也有人說，「還以為要出來呼籲不要洗學歷，不然會被笑」、「看到了吧，一堆人幫你們不接受道歉」、「一個學生會度量大，還要被一堆小屁眼的酸…真可憐…一個小市民來支持一下」、「相信中華大學學生看過完整的記者會的，都不會被這些愚蠢的死忠仔帶風向」、「黨說你有上字幕就有上，嚷嚷啥」。

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