高虹安淚灑直播間！陳子瑜嘆「不意外」：瞬間從戰學歷變受害者

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉嫌抄襲，20日因脫口「戰學歷」引發批評，她21日中午接受網路直播節目「新聞部芹菜」專訪時一度流淚、哽咽、中途離席，引發討論。對此，台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜直言，「高虹安的哭，一點都不意外」，因為這樣一來，她就變成了被打壓的受害者角色。

陳子瑜21日下午在臉書表示，高虹安在直播現場落淚，可以在短時間內迅速凝聚支持者的同仇敵愾，也可以讓發表歧視言論的高虹安，瞬間變成被打壓的受害者角色，「但靜下心來想，高虹安是受害者嗎？」這些對高虹安「中華大學夜間部」言論感到不滿的人，不只是中華大學的學生與校友，還有更多「中華大學」所代表的人們。

▲高虹安21日參加節目錄影時，忍不住淚灑直播間。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

陳子瑜認為，這些人不是傳統考試制度下的受益者，他們可能不太會唸書，但擁有其他的才能，也可能是很希望專心向學，但受到家庭或外在的環境無法全心全意，「這些『中華大學』們，或許沒有漂亮的學歷，但我認識其中很多人，認真打拼、熱愛生活，把自己的人生當成一場演出，而表現十分的精彩，讓我十分的欽佩。」

陳子瑜指出，高虹安「中華大學」言論背後的意識形態是「萬般皆下品，唯有讀書高」，但「三百六十行，行行出狀元」才是自由民主的台灣所綻放的價值觀，「高虹安哭泣唯一的理由，是為自己的意識形態抱屈，然而她已經傷了許許多多努力生活的人的心。沒有人應該被高虹安這樣傷害、受到這種對待，沒有人。」

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