高虹安「中華大學夜間部」挨批戰學歷！學霸博恩21字發文酸爆

▲知名喜劇演員曾博恩。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上，為暗諷前新竹市長林智堅抄襲案而提及「中華大學夜間部」，被認為是在戰學歷，事後也為用詞道歉，不過還是遭到各界抨擊。對此，知名網紅曾博恩也在臉書意有所指發文，引發網友關注。

曾博恩21日在臉書發文表示，「當下沒什麼成就的人才會一直提以前的豐功偉業」，短短21字雖未提及任何人名，但不少網友都將該句話與近日高虹安所發表言論連想在一起，紛紛表示「別這麼誠實」、「所謂口誤或氣話，往往是心裡的大實話」、「就如你所說的畢業十年還要拿學歷出來炫的人嗎」。

▲高虹安針對「我們不是什麼中華大學」鞠躬道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）

不過也有網友認為，「或是當你已經不在乎的豐功偉業，突然莫名其妙地被質疑的時候，只好不得不提，逼你證明豐功偉業，然後再說好漢不提當年勇，真的很會玩」、「當下沒什麼好批評的，才會去酸你小時候是不是沒簽聯絡簿。然後拿出聯絡簿說我都有簽，就會被酸當下沒什麼成就，才會一直提小時候的聯絡簿」、「被潑髒水這麼久嗆一下下還好吧～沒毛病啊」。

事實上，博恩自己的學歷也相當驚人，他小時候曾在國外求學，待到國小三年級後才回到台灣，從建中一路念到台大外文及心理系雙學士，接著考上倫敦大學學院腦與心智科學研究所碩士、巴黎第六大學整合生物研究所碩士，還精通中、英、法文三種語言，是名標準的學霸。

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