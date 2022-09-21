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中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：第一次看到學生會自己想當狗

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上，為暗諷前新竹市長林智堅抄襲案而提及「中華大學夜間部」，被認為是在戰學歷，事後也為用詞道歉，中華大學及中華大學學生會都已接受。對此，綠營側翼粉專「無良公關」截圖發文表示，「第一次看到學生會自己想當狗的」。

高虹安20日在記者會上表示，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，被解讀為歧視中華大學夜間部。事後，中華大學及中華大學學生會接受高虹安道歉，卻慘遭網友出征。

▲▼中華大學接受高虹安道歉！側翼轟「第一次看到學生會自己想當狗的」。（圖／翻攝臉書）

▲▼側翼粉專表示，「第一次看到學生會自己想當狗的」。（圖／翻攝臉書）

▲▼中華大學接受高虹安道歉！側翼轟「第一次看到學生會自己想當狗的」。（圖／翻攝臉書）

綠營匿名側翼粉專「無良公關」21日截圖中華大學學生會的聲明稿表示，「第一次看到學生會自己想當狗的」、「中華大學要這樣自作賤，我是沒什麼意見啦，自己沒骨氣，學生也沒骨氣，我們還能說什麼呢？新竹人自己想當抖M被歧視，就隨他們去吧。勸都勸了，還想當狗我有什麼辦法呢？」

網友看完紛紛留言，「學生會還主動幫她影片上字幕」、「被吐了一口痰還幫吐的人擦嘴巴」、「反正我不是什麼中華大學夜間部的」、「骨質疏鬆症」、「那些學生記得10/6欣然的跪著聽講嘿」、「誰家的狗，教得真好」、「自作孽不可活」、「本會興高采烈的接受高委員的道歉！高委員道歉真令人感動」。據悉，「無良公關」在臉書上有1萬9582人追蹤。

▲▼中華大學接受高虹安道歉！側翼轟「第一次看到學生會自己想當狗的」。（圖／翻攝臉書）

▲側翼粉專認為，接受道歉就是當高虹安的狗。（圖／翻攝臉書）

事後，「無良公關」的發文被截圖上傳至PTT，讓網友傻眼地表示、「接受道歉都不行，笑死」、「要不要提告」、「這過分了吧」、「笑死昨天說人歧視戰學校，今天叫人狗就不是歧視囉」、「到底誰在侮辱中華XD」、「現在是誰在鄙視中華大學? 笑死」、「接受道歉就是狗，這邏輯太棒了」、「這些網軍真的令人無言」。

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