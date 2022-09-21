人妻受不了「員工旅遊、同學會都要帶婆婆」　分居提離婚敗訴

▲台北人妻指控丈夫長期要她融入婆家，連員工旅遊都要她帶婆婆，讓她想離婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人妻指控，丈夫長年要求她積極融入婆家，連員工旅遊、高中同學會都要她帶婆婆出席，如果不願意就會指責她要更孝順，丈夫自己卻連岳父叫什麼名字都不知道，讓她受不了而獨自搬離家中，並向法院訴請離婚。全案審理時，丈夫否認妻子的指控，並希望妻子再給他機會改善關係，法官認為夫妻關係還能修復，判妻子敗訴，全案還可上訴。

判決書指出，這對夫妻已結婚23年，並育有2個小孩。人妻控訴，丈夫長期要求她積極融入婆家，卻以無聊為理由，很少陪她回娘家，連岳父名字都講不出來。丈夫不僅要求她帶婆婆參加員工旅遊，連難得舉辦的高中同學會，丈夫都要她帶婆婆參加，如果她對丈夫和婆婆的安排表示不滿，反而會被責備應該更孝順、更聽話，長久下來夫妻感情已消磨殆盡。

人妻認為，她和丈夫已超過10年沒有性生活或親吻、擁抱，連LINE對話都很少，就算有也都在討論小孩的事情，丈夫在生活、孩子教育、員工旅遊都勉強她遷就婆家的要求，讓她受不了婚姻的折磨，只能從2020年7月離家和丈夫分居，2人感情疏離，只有夫妻之名而無夫妻之實，向法院訴請離婚。

丈夫則否認要求妻子帶婆婆去員工旅遊，認為是因為妻子擅自搬出去住，婚姻才變得有名無實，他願意陪妻子搬出去住，但遭妻子拒絕，他也願意改善夫妻關係、陪她回娘家，不會不顧妻子感受。

法官審理，認為妻子僅提出對話紀錄，內容為她對小姑說「他說他要去就要帶阿嬤去，我說不要」等單方面陳述，難證明丈夫有強迫她帶婆婆參加員工旅遊，另其他與丈夫的對話雖在討論子女事項，仍有「辛苦了」、「妳也要好好休息、注意保暖」等友善互動，並無爭吵情形，且丈夫表示他和小孩都需要妻子，希望她能再給機會，力求挽回婚姻，妻子若能摒棄成見，回家繼續經營婚姻，還有修復的可能，判妻子敗訴。