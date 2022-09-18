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外遇離家...丟妻賣魚獨養6口　渣尪現世報「遭小三丟安養院」

▲▼輪椅,老人,晚年生活,身障。（圖／翻攝自Pixabay）

▲一名男子年輕外遇，晚年被小三丟包安養院照顧、兒女不願扶養。（示意圖，非本案當事人／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名人夫年輕時與妻子結婚生下4子女，卻經常往外跑不顧家庭，全靠妻子一人辛苦在市場賣魚維持生計，直到妻子得知他被小三丟在安養院不管死活時，仍寫信表示希望小三可以來探望自己，妻子才終於心死訴請離婚。台北地院認為2人婚姻早生破綻，判准離婚。

妻子小芬（化名）指控，與丈夫阿坤（化名）自1961年結婚，陸續生下4名子女，但阿坤婚後很少返家，全靠小芬一人在市場賣魚負擔全家生活開銷，阿坤幾乎沒拿錢回家過，反而經常向辛苦工作的小芬伸手討錢。且阿坤婚後女性關係複雜，在1981年期間開始與小三同居，並育有1名私生子。

多年後，小芬得知阿坤被小三丟在醫院，再轉往安養中心安置，看在夫妻之情，小芬帶著4名子女去探望，沒想到卻得知阿坤還在殷殷期盼著小三回頭，時常寫信給她，卻從未想過要對妻子道歉或聯絡，小芬心灰意冷下向法院訴請離婚。

審理時阿坤未出庭，法官認為阿坤確實未盡照顧家庭之責，且2人分居至今已30多年，期間甚少聯繫，婚姻破綻歸責屬於阿坤，判決離婚。

而阿坤除了被小三拋棄、得住在安養院度過晚年外，與小芬所生的4名子女也在去年向法院主張免除對父親扶養義務，獲法院判准，結局相當慘。

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