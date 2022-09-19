牙醫兒要娶失婚女！全家炸鍋　最後竟是老牙醫與失婚女同居！

▲某牙醫兒子打算娶失婚女，引爆家庭戰爭。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某年長牙醫的兒子，決定與失婚的女子結婚，結果引爆牙醫與妻子對立，牙醫決定與兒子、失婚兒媳離家共居。結果牙醫兒子突然死亡，牙醫也不想回家並與未過門的兒媳繼續同居。牙醫妻不滿，與牙醫間提出多項訴訟，雙方官司如火如荼進行，家庭關係岌岌可危。

據了解，牙醫與妻子結婚後努力打拼工作，40多年的婚姻中雙方育有一子一女，原本應該是美滿的生活。結果兒子結識一名失婚女子後，雙方決定步入禮堂，讓母親、牙醫妻暴怒，牙醫妻嫌棄對方「不是處女」，甚至還衝到女方家中辱罵對方迷惑兒子，對婚事百般阻撓。但牙醫認為兒子已經成年，要尊重兒子的選擇，不僅支持結婚，還居中調解，甚至與兒子、兒子女友等人搬出家中一同居住；但妻子不接受，還將代管的金錢全都取走，打算以斷絕金援的方式逼迫牙醫、兒子等人就範。

老牙醫指稱，妻子完全不罷手，甚至多次在公開場合中辱罵兒子不孝、冷血，讓兒子天人交迫、鬱鬱寡歡，最後在憂鬱中突然離世。他領款辦理兒子後事，結果竟被妻子提出竊盜罪告訴；另外他雖然還跟兒子未過門的媳婦同住一個屋簷下，但妻子竟然以2人有染為由，提出民事侵害配偶權的民刑事相關訴訟。老牙醫因此覺得心冷，也對妻子提出侵占雙方共有房屋的侵占告訴，另外也訴請雙方離婚。

老牙醫因此與妻子陷入司法訴訟漩渦中，其中妻子在訴訟中反駁牙醫的說法，認為牙醫因為兒子擇偶的問題而離開，已經背離夫妻同居義務；此外，兒子猝逝並非被她侮辱所致，應該是原本身體就不好，又不遵醫囑回診，甚至還與女友大啖美食、體重暴增，才會因此猝逝。另外她認為，丈夫在處理完兒子後事後應該要回歸家庭才對，沒想到竟然還要跟兒子女友一起居住，讓她深覺受辱，才會提出侵害配偶權的訴訟。

雙方錯綜複雜的官司已經有初步的結果，民事配偶權損害賠償部分目前仍在法院審理中，但牙醫提出的離婚訴訟已經獲准離婚。至於刑事部分，包含牙醫竊盜兒子存款、牙醫妻侵占房屋等官司，台北地檢署初步全都做出不起訴處分，其中牙醫竊盜部分因牙醫妻未聲請再議，已經不起訴確定；但牙醫妻被控侵占部分，牙醫聲請高檢署再議獲准，目前已經發回台北地檢重啟偵查。