ET專訪／電動機車補助「8年不會停」　黃珊珊推「路邊充電樁」

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、宋良義

文／袁茵

2022年底選戰在即，由於台北市長柯文哲8年任期將屆滿，首都台北市成為兵家必爭之地，候選人也紛紛拋出政見。曾在柯市府擔任近3年副市長的黃珊珊，此次以無黨籍身份投入選戰，高喊要「終結藍綠惡鬥」，在環保永續議題上，也將延續柯市府的2050淨零碳排計畫，並研議設計路邊充電樁。

由於黃珊珊當過6屆台北市議員、3年副市長，對市政的熟悉度高，遠超越國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中，進而成為主要優勢；而黃珊珊也把握此優勢，每週進行政見發表會，至今已拋出「進化雙軸線」、「都市再生」和「智慧城市」，未來還有9項政見尚未公布。

▲黃珊珊每週舉辦一場政策記者會。（資料圖／記者林敬旻攝）

鑑於全球淨零排放浪潮，柯文哲於任期最後一年提出「2050淨零碳排計畫」，並以2030年減碳量40％為中期目標，包括要以綠運輸低碳交通，推動新能源車輛，使2030年公車全面電動化，以及將焚化廠轉型綠能發電廠。

面對「永續台北」願景，黃珊珊表示，台北市政府已經做好2050淨零碳排路徑，2030年減碳量40％，2040年達65％，這樣2050年即可做到真正的「淨零碳排」，而議會也已通過「台北市淨零排放管理自治條例」草案，成為全國首部2050淨零排放地方法規。

在運輸部分，台北市政府已規劃於2030年將3500輛公車汰換為「電動公車」，黃珊珊指出，北市府在電動機車補助上也提出8年計畫，希望能夠鼓勵民眾汰換到一定比例，而北市目前補助已高於其他縣市，最高補助可獲得2萬7000元，「我們定出這個計畫，不會因為政府沒錢就停掉，這8年絕對不會停，就讓大家一直換（電動車）。」

▲黃珊珊提出電動機車補助8年計畫，強調計畫不會終止，要讓市民「一直換」。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣很特別，很難禁止摩托車，不像其他國家（可以）選擇不發摩托車牌。」黃珊珊說明，台北市約90萬機車族，但還有新北市、基隆市的機車族到台北上班，這使台北市交通政策顯得更為重要，「我要把人趕到公共運輸去，得先讓大家覺得大眾運輸很方便。」因此台北市推動了1280月票，接著再推機車收費、電動車免費，鼓勵民眾汰換成電動車。

不僅如此，現在面臨「共享時代」，黃珊珊認為，不需要每個人都去買台摩托車，假使民眾開始覺得不好停車，很可能開始使用電動共享機車，「這變成了一股推力與拉力。」而最後一哩路則是靠Youbike，因為台北市捷運路網已方便到15分鐘就能到達捷運站，希望在此情況下，達到真正的綠運輸。

黃珊珊也回憶起自己於2018年到巴塞隆納，發現該地的路邊停車格都設有充電樁，「你看人家4年前就已經裝好路邊停車的充電樁，迎接電動車的到來，所以我回來就告訴北市府『現在要開始做準備』。」目前部分公有停車場已有設置充電柱，也覺得將來可能有必須設計在路邊的充電樁。

而北市府最重要的還有發展自主能源，台北市已有3座重要的焚化廠，黃珊珊提及，這些焚化廠可產生發電效益，但因部分達到處理年限，將來可能要開始轉型成為生質能源場，提供自己的自主能源，並鼓勵城市做公民電廠，例如在公家學校上設太陽能板，產生有價值的綠電。

北市府已開始慢慢推動目標，讓民眾最有感的莫過於今年12月北市將禁止塑膠杯，若在北市購買茶飲卻未帶環保杯，得再多付5元。黃珊珊認為，好的政策不要怕被罵，相信台北市有這個能力，且一流的市民也會配合，「我相信12月一定會被挨罵。」但永續不能只有市政府來做，應由居民一同跟著進步觀念做起，相信市民為了環保，最終都會願意。

黃珊珊也回憶道，自己當議員時，前台北市長馬英九時代推動「垃圾費隨袋徵收」，「當時被罵翻啦！每個人都打來罵我們，說怎麼通過這個法案？可是24年後證明這是對的。」當大家得忍受很貴的垃圾袋，就會開始把垃圾折疊壓縮，「我們是全世界垃圾減量最多的城市，也成為了環保先驅。」

黃珊珊以自己為例，她因在市府養成用環保杯的習慣，現在已不再用瓶裝水。黃珊珊也拿出了一大瓶藍色大水壺，直言「這變成了生活的一部分，我沒有這個水壺，就會覺得自己不環保。」她會先盡量做到提醒自己，當人民與市府一起做起，城市才可達到真正的永續。

柯文哲上任後推動「鄰里交通改善計畫」，至今已有1.0與2.0版本，透過標線型人行道劃設改善行人通行環境、紅黃標線調整減少違規停車、規劃汽機車格位。黃珊珊透露，自己會推動「鄰里交通改善計畫」3.0版本，標線型人行道常常畫到路口就沒有了，而他要畫成連續性，並做出「進化版」。

而黃珊珊也主張，要讓摩托車退出騎樓及人行道，例如台北車站前騎樓已無機車，「騎樓應該是給人走的，而不是給車停的。」台北市目前已將90%的騎樓整平，可以持續拖拉行李箱都不受影響，但部分外縣市無法做到，「你不開始做，永遠不會有開始。」而2050淨零碳排也是一樣，「你現在什麼都不做，要怎麼達成目標？現在就要開始做。」