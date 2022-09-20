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鳳山遶境「親睹老公偷吃」心碎了　人妻曝巧合：媽祖婆的安排

▲▼1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！。（圖／記者許展溢攝）

▲遶境現場。示意圖，與本文無關。（圖／記者許展溢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖，17日首次南下高雄鳳山遶境3天，大批信徒共襄盛舉。一名人妻心碎表示，因為這場遶境，抓包老公劈腿的殘忍事實，最後她更鼓起勇氣提離婚，大票網友也紛紛獻上安慰與鼓勵。

這名人妻18日在「匿名2公社」難過表示，「去鳳山參加媽祖遶境，或許是媽祖要我看到現實的一面，但這現實的一面卻是很不堪的事。」

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在遶境現場，她看見老公帶著別的女人，「我走到很遠的地方，打電話給他，假意問他是不是很熱鬧，他說對，還說某某人（他朋友）也一起來，後來我打電話給那位朋友，對方根本沒來。」

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

▲信徒鑽神轎。示意圖，與本文無關。（圖／記者許展溢攝）

原PO接著說，「我跟朋友再去找他們，剛好媽祖在休息，我雙手合十跟媽祖說，讓我勇敢地去面對，我知道祢會幫我，之後我真的在鑽神轎的隊伍看到他們，於是提起勇氣走到他們面前。」

當下她內心相當平靜，除了說一句「我們離婚吧」，再來僅強調孩子是她的命，只要孩子和監護權就好，若不同意，她會不惜打官司也要搶到，「說完我和朋友就開車回來，東西整理整理，帶著孩子就離開了。」

最後，原PO也堅強地說，「我沒有時間傷心難過，畢竟還有孩子們要照顧，他更不配讓我傷心難過，但心還是會痛......。」

▲因為這場遶境，得知老公偷吃的殘忍事實。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲人妻感嘆，這或許是媽祖想讓她看清老公真面目。（圖／翻攝自匿名2公社）

看完她的遭遇，網友們十分不捨，紛紛留言表示「媽祖要救妳，才讓妳看到」、「把時間拉長，你會慶幸做了這個決定」、「媽祖疼妳，妳很勇敢，很棒」、「加油！為了小孩一定要堅強，當小孩的後盾，沒什麼過不了的事，唯有自己強大戰勝一切」、「 離開他反而是一種解脫跟重生」。

最後，人妻也透露，當初老公找她去遶境時，她突然很不想去，是後來3個朋友到婆家找她，公婆也勸她出去走走，所以才去了，「沒想到...或許是媽祖婆的安排。」

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