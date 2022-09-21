「中華大學夜間部」惹議...高虹安演講怎麼辦？　學生會長說話了

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安昨天在記者會因「中華大學夜間部」失言風波引起「戰校」效應。高虹安原定10月6日受邀前往中華大學演講行程，也突然變的非常尷尬，對於演講行程會不會喊「卡」，中華大學學生會會長接受訪問時表示，目前學生會還沒開始討論，將請教師長們，聽取多方建議，再進行討論、決議。

▲中華大學學生會邀請高虹安前往校內演講，未料受到失言風波影響，演講行程引起討論。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

外傳高虹安「戰學歷」言論引起學生會反彈，揚言要向校方建議，演講應暫緩或延期舉辦。但據悉，高虹安10月間的演講主辦方是學生會，學校並無喊「卡」的決定權。

▲對於高虹安失言風波，學生會長張誠恩表示，會向師長們請教，聽取多方意見後再進行討論、決議。（圖／記者屠惠剛攝）

中華大學學生會長張誠恩說，之前學生會邀請高虹安到校演講，是對她大數據、AI領域專長非常佩服，演講邀請確認後，因為學生們對於大智慧應用有濃厚興趣，報名也非常踴躍。

對於即將到來的演講會不會受影響，張誠恩說，學生會籌辦多次演講，校方一直都給予高度的尊重，10月6日的演講其實學生會內都還沒有結論，他們也將向師長們請教，聽取一些建議後，才會坐下來進行討論、決定。

至於這一波失言風波，張誠恩則說：「校內學生其實都很理智，知道政治與學術分開，且明確知道高虹安的言論就是一場失言，對於高虹安今日二次道歉，張誠恩說，感受到她真心與誠意。」

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