高虹安論文遭疑事後加工　柯文哲：若有增加「是因問心無愧」才補入

▲柯文哲視察111年國家放災日防空及震災複合式災害疏散避難演練。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入論文抄襲疑雲，20日出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但事後仍被質疑參考文獻為事後加工，使高虹安再發聲明強調，官網下載版本非她可擅自修改。面對高虹安被批評「二次加工」，台北市長柯文哲表示，如果參考文獻加一條，就是因問心無愧才會補進去。

柯文哲21日上午到大直高中視察災害疏散避難演練，會後接受媒體訪問。面對高虹安論文被爆有「二次加工」？柯文哲說，自己想了一下，「如果那個參考文獻加一個⋯通常是如果怕人家知道，就要把參考文獻拿掉、怕人家去連結，問心無愧就會因引用沒放上去才補進去，所以參考文獻加一條，反而是一種『我問心無愧』、『不怕別人知道就寫清楚一點』。」

話鋒一轉，柯文哲開始批評，大家都曉得有典型的一條龍公式，早上6點先發文，早上8點網路1450就湧上，上午10時30分民進黨新竹市長參選人沈慧虹出來開記者會，晚上還有名嘴等，「我要敬告民進黨，不要用名嘴治國，用名嘴治國跟網軍治國，遲早會遭到報應。」

柯文哲質疑，「黨政軍退出媒體是哪個政黨主張的？有控制媒體控制成這樣嗎？完全是媒體為這個政黨所用，我希望蔡總統自己反省看看，2016年我們都是支持你的，你今天所做的跟2016年承諾相同嗎？」