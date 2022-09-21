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高虹安中華大演講恐生變　前講師嗆：台大很優秀但別消遣別人

高虹安針對「我們不是什麼中華大學」鞠躬道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）
▲高虹安針對「我們不是什麼中華大學」鞠躬道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）

記者陳凱力／新竹報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安被爆料論文涉及抄襲，昨(20)日高虹安召開記者會駁斥，但言論間堤道自己「師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」引發議論。高虹安的言論也引起網友「學歷歧視」質疑，日前才排定10月要去中華大學演講行程是否生變，仍有待觀察。

高虹安因記者會中說「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性」引發爭議。

高虹安酸中華大學夜間部。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

▲高虹安預計10月要去中華大學演講。（圖／翻攝中華大學學生會臉書）

今日，高虹安二次為自己的失言向中華大師生道歉。不過，更尷尬的是，高虹安10月6日才受邀到中華大學演講，這番言論，也讓中華大師生頗有微詞。

過去曾在中華大學通識中心兼課 6~8年的現任法醫楊敏昇接受《東森新媒體ETtoday》時表示，每個學校都有混學歷的學生，同樣也有很認真的勤奮的學生，中華大學從選舉以來不斷被點名，不論是藍、綠候選人在職生論文，甚至這次無關在職生也被點名，這些言論、標籤對於在職生可能無所謂，但於非在職生卻造成極的傷害。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

「北一女師大台大是很優秀⋯但也不需要消遣中華大學吧！」楊敏昇肯定高虹安的學經歷，但認為政治人物有事說事，不要波及無辜，讓學校變成政治舞台上的籌碼。

不止中華大學，楊敏昇在新竹地區多所大學都兼任上課過。他說，中華大學學生也許不像台清交學生在成績上那麼出類拔萃，但是中華的的學生勤懇認份、上課和老師非常互動、有禮貌，甚至畢業了很多年，仍然很尊敬老師，在自己帶過這麼多學校的學生中，中華大學學生表現可圈可點。

對於外傳中華大學有政治色彩一事，楊敏昇也表示個人看法。的確董事會中有部分董事有，但這並不妨害老師教學。他說自己在校上課的時候充分感受學術自由，校方不會干預上課內容，再者，上月民眾黨主席柯文哲才去學校演講過，下個月高虹安也有一場演講，這些不都是中華大學學術自由的證明？

楊敏昇認為，每個在職班都不乏有過水、洗學歷的人，有的人因為生計、加薪、工作職位需求…需要這張文憑，但這無法成為抹煞其他努力學生的原因，不能一竿子打翻一船人，因為這些具特殊身分的在職生瑕疵，將中華大學抓出來鞭屍，對於中華大學這幾個月來不斷處於風口浪尖，感到不捨。

至於高虹安的演論是否會引起下月演講「行程生變」，至截稿為止，仍未獲校方回應。

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