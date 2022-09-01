蹲點1個月「沒要他命」！太陽會「南寮國」遇襲　腹部以下中8槍

記者陳凱力／新竹報導

新竹市南寮地區30日早上發生男子在家門口遭連開10槍的槍擊事件。天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓在開學第二天，送女兒上學後返家，結果被埋伏的槍手從家門口朝屋內掃射，身中8槍，其中腹部3槍、右大腿3槍及左小腿2槍，送醫後目前意識清醒。

專案小組調查，天道盟太陽會新竹分會會長戴銘銓30日上午與友人一起送女兒上學後返家，大約7時50分抵達家門口，車輛停好後，「南寮國」先步行下車，隨後駕駛座友人也緊接下車。

▲頭套男開槍過程影片被網友上傳至社群軟體。（圖／翻攝黑色豪門企業）

一名戴著黑色頭套、著黑衣的槍手，見目標出現後，快速從後方車輛下車、快跑，直達「南寮國」家門口連開10槍，事後開槍影片也被網友上傳社群媒體，影片中只見槍手瘋狂開槍，並無刻意瞄準，而開槍的目標位置幾乎都鎖定在中下半身處，警示意味濃厚。

槍手連開8槍後稍停頓了瞬間再補兩槍，前後只花了5秒鐘的時間，完成動作後隨即快跑返回車上，駕車逃逸。

調查小組發現，槍手約在一個月前就開始出現在「南寮國」住家附近，勘查地形、觀察作息。

警方擴大調查，發現槍手所駕駛的車輛是層層轉手的權利車，已不知使用者，之後也在桃園中正東路發現車輛，只是車已燒到剩骨架，看得出事前準備做得非常足，發現車輛地點位處偏僻，周邊住宅均拆遷，幾乎沒有什麼人出沒，警方不排除槍手犯後還有人接應。

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