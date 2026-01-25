霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

▲美國自由攀岩名將霍諾德挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）挑戰「赤手攀登」台北101，延至今天(25日)上午9時進行，預計90分鐘至2小時內攻頂。氣象署預報顯示，今上午9時至11時降雨機率為20%，降雨機率比昨天低，但大台北地區仍有零星降雨機率。

極限攀岩家艾力克斯‧霍諾德原定於24日上午 9點在無裝備下「赤手攀登」台北101，因台北陰雨綿綿，在天候不佳下臨時宣布延期至今天上午9時舉行。

根據氣象署預報，台北101所處的北市信義區今天上午9時到11時期間，降雨機率為20%，相對溼度在79%~85%不等，環境風向偏東風，風級預估2級，溫度約18到20度。

氣象署預報員林定宜表示，因為中層雲系帶來水氣，今天上半天雲系散得比較慢，預估要接近中午才有機會變少，今天上午大台北地區仍會有零星降雨，中午過後天氣才會更好轉一些。風力部分，今天環境風向為偏東南風，風勢會比昨天略為減少。

溫度方面，林定宜說明，今天整天大台北溫度約17到22度，台北101高度約500多公尺，塔頂氣溫可能比地面低3度，預測最低溫可能下探14度，高溫不到20度。

氣象署也指出，今天環境轉為東南風，北部地區上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北地區及西半部山區上半天亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。