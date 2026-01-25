　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）挑戰「赤手攀登」台北101，延至今天(25日)上午9時進行，預計90分鐘至2小時內攻頂。氣象署預報顯示，今上午9時至11時降雨機率為20%，降雨機率比昨天低，但大台北地區仍有零星降雨機率。

極限攀岩家艾力克斯‧霍諾德原定於24日上午 9點在無裝備下「赤手攀登」台北101，因台北陰雨綿綿，在天候不佳下臨時宣布延期至今天上午9時舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署預報，台北101所處的北市信義區今天上午9時到11時期間，降雨機率為20%，相對溼度在79%~85%不等，環境風向偏東風，風級預估2級，溫度約18到20度。

氣象署預報員林定宜表示，因為中層雲系帶來水氣，今天上半天雲系散得比較慢，預估要接近中午才有機會變少，今天上午大台北地區仍會有零星降雨，中午過後天氣才會更好轉一些。風力部分，今天環境風向為偏東南風，風勢會比昨天略為減少。

溫度方面，林定宜說明，今天整天大台北溫度約17到22度，台北101高度約500多公尺，塔頂氣溫可能比地面低3度，預測最低溫可能下探14度，高溫不到20度。

氣象署也指出，今天環境轉為東南風，北部地區上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北地區及西半部山區上半天亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德今早徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密
-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」
霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率」：塔頂低溫14度
搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝
溼答答！　冷氣團要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

探12℃！　2波冷空氣接力

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

溼答答！　冷氣團要來了

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝光

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

探12℃！　2波冷空氣接力

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

溼答答！　冷氣團要來了

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝光

好無奈！　台科大名師遭求償200萬

探12℃！　2波冷空氣接力

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

半月內產出數百萬深偽內容　Grok遭點名助長不當內容擴散

【餐飲業惡夢】火鍋閉店不慎打翻廚餘桶！滿地湯湯水水超崩潰...

生活熱門新聞

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

溼答答！　冷氣團要來了

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

尾牙完進診所插尿管！泌尿醫曝原因

安芝儇澎湖跑馬拉松　回眸甜笑身材現形

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

去大陸玩「比台灣好嗎？」　大票嘆：贏國旅

更多熱門

相關新聞

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間今（25日）上午9點，展開徒手攀登台北101的極限挑戰，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，攀登高度達508公尺。這場挑戰被視為史上罕見的都市徒手攀登行動，備受國際關注。

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

霍諾德1／25挑戰101最新懶人包

霍諾德1／25挑戰101最新懶人包

關鍵字：

台北101攀岩艾力克斯霍諾德極限運動天氣氣象署

讀者迴響

熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面