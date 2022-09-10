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里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣嗆：不領了！

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝新埔鄉公所粉專）
▲新埔鎮公所昨（9）日舉行中秋晚會，未料竟因摸彩活動引起網友討論。（圖／翻攝新埔鎮公所粉專，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔鎮公所昨(9)晚間舉行中秋晚會，晚會上還有居民期待以久的摸彩活動，獎項包含超商禮券、電烤箱、循環善、IPHONE 13、APPLE平板、電視、冰箱、汽車等大獎，未料，竟有里長因連中12獎遭到網友質疑鄉公所有「黑箱」作業。被點名的新民里里長吳桂香也澄清手握多張彩票的原因，也大喊冤枉。

新埔鎮公所今年中秋晚會摸彩獎項包含：1000元超商禮券*100位、2000元超商禮券*50位、電烤箱*5位、循環扇*5位、IPHONE 13*6位、APPLE平板*5位、電視*3位、冰箱*3位、機車*1位、汽車*1位等大獎，其中里長吳桂香表示，自己被抽中的8張都是1000元超商禮券。

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝新埔鄉公所粉專）

▲▼此次摸彩活動有豐富獎項，從禮券、循環扇、蘋果手機、蘋果平板，到電視、機車、汽車，非常豐富。

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝新埔鄉公所粉專）

《東森新媒體ETtoday》記者致電吳桂香里長，他情緒激動的表示，手上的禮券有部分是戶籍寄放於公所的新民里，但找不到人，還有部分是年紀大的長輩，因無法到現場、無法親自領獎、老眼昏花無法書寫要求吳里長填上自己的資料代抽。吳里長對於自己好心幫忙里民，結果卻被其他網友「講得像犯罪一樣」，表達不滿。

「那也要『嗆斯』才能抽到」他氣憤的說，手上這些摸彩券都是連號，可能他一起寫完、丟進去，抽獎者一把抓起時剛好抓到這些彩券，完全是運氣，結果卻被網友批評得如此不堪，「還好不是抽到汽車」。

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝臉書新埔人社團）

▲▼里長吳桂香因幫忙里中長者填單，又加上運氣爆棚連中8獎，引起網友討論。（圖／翻攝臉書社團新埔人）

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝臉書新埔人社團）

新埔鎮公所主任秘書王偉全今(10)日也於鎮公所臉書PO文表示，此次中秋晚會摸彩，限定設籍新補、一戶一張為原則，每人限中獎一次、不得重複領取，因當晚人潮眾多，核對若有誤，造成重複領獎等不公平情事，將追回獎項，以示公平。王偉全澄清，摸彩活動於晚會現場、數千人見證下，隨機邀請現場來賓公開抽出，保證「絕無黑箱，中獎只憑運氣」。

吳桂香說，之前鎮公所有多給里長10張作備用，如果有里民遺失或發生什麼情況可以補，若無可以自己留用，事先也沒被告知一戶只能領一個獎，對於網友的質疑，他也霸氣表示「大不了我不領了」，8000元自己補上。

吳說，這麼多年來自己專注在自己里的服務，其他里的人、網友的想法他管不著，他做的事里民有目共睹，這些老人家平常也都是他在照顧，選舉期間要直接補錢可能會有問題，但是他一定會持續照顧老人家、給長輩們補償。

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝新埔鄉公所粉專）

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝新埔鄉公所粉專）

▲▼鎮公所今日也於粉專說明，為示公平，每人限中獎一次，並澄清，摸彩活動在公開、隨機、透明下進行，能夠抽中，完全是運氣，絕無黑箱。

▲里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣不領了：我補。（圖／翻攝新埔鄉公所粉專）

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