震後暫停拜票！柯志恩酸蔡英文「冷血念稿」：在災民眼中很噁心

▲柯志恩後援會今日正式成立。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩在台東918強震後暫停拜票行程，以祈福、關心或內部活動為主，今（21）日才公開現身參加自己的後援會成立大會。被問到總統蔡英文的讀稿事件，她狠酸，在面對很多緊急事件時，他們只顧慮自己的縣市首長，看在災民、救災的第一線人員眼中，其實是相當噁心的。

▲▼柯志恩後援會成立，支持者到場力挺。（圖／記者賴文萱攝）

由財團法人高雄市六桂宗祠堂、高雄市六桂宗親會、台灣六桂宗親總會組成，柯志恩後援會今日正式成立，現場眾多支持者出席力挺，高喊柯志恩當選！也不忘強調9/30柯志恩的大型造勢活動，大家要全體動員出席，把氣勢給做出來。

柯志恩事後接受媒體聯訪，被問及蔡英文災後的讀稿事件，她表示，總統這樣的一個表現，代表她都把選舉至於人民福祉之上。「你們不要忘記了，之前疫苗因應策略當中，她找了很多縣市長去總統官邸做對策因應，但那時受災最嚴重的雙北，柯文哲和侯友宜卻沒竟然沒有被邀請。」

▲柯志恩震後暫停拜票！酸蔡英文「冷血念稿」：在災民、救災人員眼中很噁心。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，這就可以看出來，在面對很多緊急事件時，她們只顧慮自己的縣市首長。像這次花東遭受這麼大的嚴重波及，每個人枯等總統，可是總統念完稿就走人，那代表什麼？對她來說，花東都不是屬於民進黨的執政縣市，所以她用這樣的方法來對待地方官員，各位覺得難道她不夠冷血嗎？

最後，柯志恩也狠批，總統唸完稿走人，看在很多災民的心目中，或是極力救災的第一線工作人員當中，其實是相當噁心的。