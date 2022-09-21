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研究報告被控抄襲　張善政：用論文系統檢查是「張飛打岳飛」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日召開記者會，針對綠營質疑研究報告涉嫌抄襲時指出，農委會用學術論文比對系統與標準來審宏碁報告，根本張飛打岳飛。。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日召開記者會，針對綠營質疑研究報告涉嫌抄襲時指出，農委會用學術論文比對系統與標準來審宏碁報告，根本張飛打岳飛。。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今天針對農委會研究報告涉嫌抄襲部分提出說明，張善政指出，宏碁公司當年是農委會導入農業資訊科技的顧問，不是來做農業學術研究，當年是民進黨執政，後來還獲得農委會續約與高度評價，這樣的報告怎會有問題？民進黨可以詢問當時的農委會主委蘇嘉全？他也強調，農委會說有六份報告文件重複度高，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本是「張飛打岳飛」。

張善政表示，宏碁當年是農委會導入農業資訊科技的顧問，不是來做農業的學術研究，專案中包含諮詢服務、技術導入以及驗證，資訊收集當然也是其中的一項工作，主要目的是幫農委會規劃更好的農業科技政策。

▲國民黨桃園市長參選人張善政以當年宏碁研究報告中，透過產地生產履歷，檢測就是後來台灣農業生產履歷的一部分成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政以當年宏碁研究報告中，透過產地生產履歷，檢測就是後來台灣農業生產履歷的一部分成果。（圖／記者沈繼昌攝）

至於民進黨說報告涉及抄襲部分，張善政認為，當年橫跨藍綠的農委會都順利完成驗收，還獲得農委會續約與高度評價，這樣的報告怎麼會有問題，民進黨何不問問當年農委會主委蘇嘉全。如果真有抄襲問題，農委會為何不採取法律行動來處理。此外，前農委會資訊中心主任林貞第一時間出來澄清，「當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。」因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供農委會出處，翻譯引用文獻，不是抄襲。

▲國民黨桃園市長參選人張善政表示，針對綠營質疑研究報告涉嫌抄襲，報告中名列保密條款，白紙黑字非常清楚。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政表示，針對綠營質疑研究報告涉嫌抄襲，報告中名列保密條款，白紙黑字非常清楚。（圖／記者沈繼昌攝）

針對綠營質疑為何不在第一時間開記者會澄清？張善政強調，合約上面寫的白紙黑字，農委會（甲方）與乙方（宏碁）之間對研究計畫內容成果有保密條款，而且沒有保密終止的期限。由於農委會一開始未對這件事有正式表態，因此第一時間只能先在節目Calli n或臉書上做簡要的說明。直到農委會於9月16日召開記者會，才算是第一次正式說明，農委會宣稱已公開資料沒有保密的問題，他的團隊才確認「已公開資料」可以說明。但其實還有許多未公開資料仍是保密狀態，這部分會行文農委會要求公開。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日召開記者會，針對綠營質疑研究報告涉嫌抄襲，宏碁公司將行文希望農委會公布全部內容。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日召開記者會，針對綠營質疑研究報告涉嫌抄襲，宏碁公司將行文希望農委會公布全部內容。（圖／記者沈繼昌攝）

針對綠營質疑內容佔全部報告比例過高，張善政說，農委會也提到，外界講的很多爆料其實都不是事實，如果說張善政抄襲農委會電子報，但其實電子報內容就是該計畫執行成果，計畫內容已公開有1000多頁，事實上未公開成果的還有很多，大家可以一起來檢驗。

至於標案收入部分是否有進入張善政口袋？張善政指出，根據農委會提案，張善政的薪資並不在人員經費的報支清單裡面，農委會到現在都不願意把這些資料公開，很明顯就是在配合民進黨潑髒水。競選團隊會行文請農委會全部解密公開，屆時大家都可以儘量檢視。另外，專案計畫人力研究團隊有十幾個人，都是資訊科技的專業人士，要做很多輔導與技術驗證，辦很多研討會等等的活動。如果用同樣編制，宏碁去做產業界的服務，應該會賺的更多。當時擔任宏碁副總計畫主持人，只是身為副總職責，與收入沒有關係。

農委會說有六份報告文件重複度高，張善政解釋，這不是學術論文，是民間企業的商業委託案，該委託案其中重要受委託目標就是收集國內外相關資訊，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本就是「張飛打岳飛。」

張善政認為，農委會若認為有些文件需要找張善政、宏碁公司以及外部專家再做討論，張善政團隊對此態度坦然，願意協助與配合宏碁來釐清。若農委會對十幾年前宏碁研究團隊的成果有疑義，根據當年契約對於甲、乙雙方的爭端也有清楚的處理機制，包括進入公共工程委員會進行調解，甚是進入法院釐清事情真相，就照程序來處理。

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