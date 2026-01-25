　
屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

▲▼屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車近2年。包括部長鄭英耀等人也試乘過該車。（圖／記者許敏溶攝）

▲屏科大研發的自動駕駛實驗車，預估半年內投入校內使用。鄭英耀部長（右四）也試乘過該車。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

屏科大擁有近300公頃的校園，為了讓學生更方便，除了公車，更投入「自動駕駛實驗車」研究約2年，為國內進行自駕車整車驗證與技術開發的大學，技術已接近Level 3（有條件自動駕駛），現正進行測試各停車站之間的接駁，預計半年內投入校內學生上下學接駁使用，或者假日民眾觀光需求，未來也將與屏東縣府合作。

位於屏東內埔鄉的屏東科技大學，擁有將近300公頃的校園，是全台單一校區最大的大學，更獲得「國家公園大學」美譽。也因為校園遼闊，不少學生騎乘機車上下學，校方更與屏東客運合作，讓公車在校內行駛。

▲▼屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車近2年。（圖／記者許敏溶攝）

▲屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車近2年。（圖／記者許敏溶攝）

為了進一步解決校內交通問題，屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇，在教育人才培育計畫與校方及工學院經費支持下，以及六和機械、和緯車輛提供相關車輛底層，並帶領所上學生經過近2年研發，「自動駕駛實驗車」未來有望加入校園運輸接駁行列。

之前在工研院就是做自動駕駛的陳斌勇說，來到車輛系後，發現屏科大校地大，很適合進行無人車研究，但多數軟體都是自行研發，包括相關語言軟體、即時地形地貌的辨識、地理資訊獲得，以及車道上的車、物、人的即時辨識與紅綠燈辨識，還有道路線與停止線的辨識等，最主要則是購買高階電腦來訓練AI，讓控制系統可以得到最佳路徑。

▲▼屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車近2年。圖為車內狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車近2年。圖為車內狀況。（圖／記者許敏溶攝）

陳斌勇坦言，在學校經費不如工研院，僅有過去5到10%的經費，加上學生也要忙於課業，所以都只能利用課餘進行相關研究與測試，但因為校地廣闊，比起其他大學只做單點研究或沒有系統整合，在屏科大可以進行整車開發與實際場域的驗證，目前車輛已接近Level 3（有條件自動駕駛）程度，將朝Level 4（高度自動化）邁進。

陳斌勇指出，目前自駕車正進行測試校內各停車站之間的接駁，以及整合經過景點時會進行介紹的相關功能，預計半年內投入校內學生上下學接駁使用，或者假日民眾觀光需求，未來將與屏東縣政府合作，進行屏東慢活鄉鎮的接駁公車使用，或者是觀光景點的接駁等。

▲▼屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車近2年。（圖／屏科大提供）

▲屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生，投入自動駕駛實驗車研發。（圖／屏科大提供）

01/22 全台詐欺最新數據

黑狗突闖屏科大校園車道　女大生騎車撞上慘摔

黑狗突闖屏科大校園車道　女大生騎車撞上慘摔

屏科大校園內於29日上午發生18歲王姓女大生騎機車與一隻突然闖入車道的黑狗發生碰撞，導致女學生慘摔，還好後方客運及時剎車，未釀重大事故。轄區內埔警分局獲報處理，現場傷者及狗隻已不在現場；屏科大則是呼籲，勿於校園內餵食流浪犬貓，師生如於校內發現流浪犬貓可逕行通報學校相關單位。

13歲母獅出現血尿　屏科大啟動CT檢查救援

13歲母獅出現血尿　屏科大啟動CT檢查救援

屏科大附設獸醫教學醫院 「城中院區」啟用

屏科大附設獸醫教學醫院 「城中院區」啟用

屏科大突破極限　AI預測浪高助攻奪國際雙料獎

屏科大突破極限　AI預測浪高助攻奪國際雙料獎

AI賦能助攻！無人機成田野守護者

AI賦能助攻！無人機成田野守護者

