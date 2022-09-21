「那時候確實有數據機」　高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉嫌抄襲，當天她開記者會澄清，但前桃園市議員王浩宇與退休交通警員石明謹又指，高虹安曾說幼稚園大班時就會用56K數據機上BBS站，但該機器1996年才發明，高就讀幼稚園大班時應該是1990年。對此，高虹安21日回嗆，那時候真的有這個機器，不要用自己的無知判斷別人。

網友昨發現，高虹安2020年接受媒體採訪時，曾說自己幼稚園大班時就會用56K數據機上BBS站，還冒名替父親發表文章，一度有3C雜誌提出採訪邀約，但最後被父親婉拒了。

王浩宇在臉書表示，高虹安是1984年出生，推估幼稚園大班時應該是1990年，而全球資訊網（World Wide Web）是在1991年8月6日開始對外開放。石明謹則提到，「高虹安的父親當然要拒絕」，56K數據機1996年才發明，高虹安就讀幼稚園大班時大概是1990年，「家中有這種未來機器，讓別人知道還得了。原來是托兒所就有了，也說不定是神童自己組裝出來的。」

高虹安21日接受媒體人黃光芹專訪時，被問石明謹指數據機1996年才發明一事。高虹安回嗆，那時候真的有這個機器，不要用自己的無知判斷別人，那時候確實有數據機，小時候就有上BBS。她爸爸就是工程師，對電腦設備很熟，撥接上網就是爸爸教的，但因為當時自己很小，只能夠打故事書，無法跟別人對話。