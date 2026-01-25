　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本眾議院解散後，朝野正式進入選戰攻防，各黨領袖圍繞安全保障、對中關係與防衛政策展開辯論。首相兼自民黨總裁高市早苗在首場黨魁辯論中強調，日本正面臨戰後最嚴峻的安全環境，必須全面強化安全保障政策，並直言「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護。」她同時指出，日本與中國之間仍維持各層級對話。

日本10大政黨黨魁同台辯論

這場由網路影音平台主辦的辯論，邀集朝野10大政黨黨魁同台，是眾院解散後首次政策交鋒。高市表示，日美同盟依然是日本安全保障的基石，但日本也必須確認「自己的國家必須由自己守護」的基本立場，不能完全依賴他國。

她指出，執政聯盟協議已納入修訂安全保障3文件的方向，包括強化防衛產業、放寬相關管制，以全面提升防衛能力。防衛不僅是裝備問題，也關係到產業基礎與長期運作能力。

高市：反間諜法案推動中

在情報與反間諜方面，高市強調必須加強防止間諜活動的法制建構與情報體系，相關法案已在推動中，政府將在制度、實力與國民意識三方面並進，建立務實的安全與外交體系。

台灣有事就是日本有事成為辯論焦點之一

針對高市曾提到「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，新政黨「中道改革聯合」共同代表野田佳彥認為，此類表述恐加劇與中國的緊張關係。他指出，日中關係已相當嚴峻，日本在對外訊號上應更謹慎。

野田也批評中國對日本自衛隊飛機雷達照射的行為危險且不可接受，但同時指出，日本在國際「認知戰」中被貼上「軍國主義復活」標籤，政府反駁力道仍不足。

高市：日本非軍國主義國家

對此，高市回應，政府已透過多邊外交與各國領袖溝通，持續說明日本並非軍國主義國家，而是延續和平路線。她強調，日中之間仍保持對話，正因存在課題，更需要溝通。

在防衛預算方面，高市表示，日本已提前達成防衛支出占GDP約2%的目標，金額相當龐大，但仍需補強因應認知戰、保護衛星與海底電纜，以及擴大防衛產業規模，確保日本能夠自主、持續地強化防衛能力。

