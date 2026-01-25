　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲天蠍座未來一週投資獲利，錢錢將入袋。（示意圖／記者周宸亘攝）

辰宇力 ☆ 2026.1.25 - 2026.2.1 星象預測與12星座運勢

星群轉換進入水瓶座，會明顯感受到制度維持及個人自由之間的拉鋸。容易看到制度調整、政策修正、組織重整等狀況。資源重置，難免引發既得利益者有不公平的情緒反應，導致衝突及暗流湧動。團隊與個人之間的理念是否相符，現在來到考核點。科技與未來趨勢是逐漸上升的重點主題。

展望未來7日，#處女工作效率佳。#天秤重繪家庭關係。#摩羯發揮影響力。#射手探索新生活。#雙魚內在整合。#獅子重塑自我形象。#水瓶自我展現。#金牛許下承諾。#天蠍投資獲利。#雙子貴人敲門。#白羊展示能量。#巨蟹抽離情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）
社交生活熱絡，容易被拉入大型討論或集體行動中，也是展示領導力與提案能量的好時機。但需注意在人際互動中保持專業與個人界線。

本週開運色 : 褐、墨綠

1/25（SUN）：陰 Cloudy
1/26（MON）：晴 Sunny
1/27（TUE）：晴 Sunny
1/28（WED）：晴 Sunny
1/29（THU）：晴 Sunny
1/30（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/31（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/1（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）
本週情感與物質價值會同時被重新定義。關於收入、支出、合作條件的談判或評估會更加明確；感情關係中你也會傾向談現實層面的支持與長期承諾。

本週開運色 : 暖黃、橙紅

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/26（MON）：暴雨 Rainy
1/27（TUE）：陰 Cloudy
1/28（WED）：晴 Sunny
1/29（THU）：晴 Sunny
1/30（FRI）：晴 Sunny
1/31（SAT）：晴 Sunny
2/1（SUN）：暴雨 Rainy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）
各種想法快速浮現，適合整理知識、文件、學習與溝通策略。注意不要被表面討論帶偏，焦點放在實際結果與創新方案。

本週開運色 : 藍、綠

1/25（SUN）：晴 Sunny
1/26（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/27（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/28（WED）：陰 Cloudy
1/29（THU）：陰 Cloudy
1/30（FRI）：晴 Sunny
1/31（SAT）：晴 Sunny
2/1（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
外來刺激讓你從情感深層抽離出來，開始審視關係中的自由度與界線。你會更清楚知道哪些情緒需要釐清，哪些互動需要重新定義。

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

1/25（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/26（MON）：晴 Sunny
1/27（TUE）：晴 Sunny
1/28（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/29（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/30（FRI）：陰 Cloudy
1/31（SAT）：陰 Cloudy
2/1（SUN）：晴 Sunny


獅子座 Leo（7/23～8/22）
這週內在能量要求你重新評估表達方式與個人形象。可以嘗試從傳統框架上走出來，去探索不同的表達與創造方式。

本週開運色 : 暗紅、褐紅

1/25（SUN）：晴 Sunny
1/26（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/27（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/28（WED）：晴 Sunny
1/29（THU）：晴 Sunny
1/30（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/31（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/1（SUN）：暴雨 Rainy

處女座 Virgo（8/23～9/22）
步調加快，可能需要更有效率地處理工作與日常任務。人際合作與團隊溝通尤為關鍵，本週適合重新校準流程與期望。

本週開運色 : 黃、藍

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/26（MON）：晴 Sunny
1/27（TUE）：晴 Sunny
1/28（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/29（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/30（FRI）：晴 Sunny
1/31（SAT）：晴 Sunny
2/1（SUN）：陰 Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）
本週聚焦在居住、生活結構或家庭議題的討論。自由與距離感的需求被強化，此時與家人朋友之間適合討論互相尊重的界線。

本週開運色 : 銀白、藍紫

1/25（SUN）：陰 Cloudy
1/26（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/27（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/28（WED）：晴 Sunny
1/29（THU）：晴 Sunny
1/30（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/31（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/1（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
對于深層結構的敏感度近期被強化。財務、共享資源或合作協議的談判在本週會顯得特別重要，適合深入研究與策略安排。

本週開運色 : 暖黃、橙紅

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/26（MON）：陰 Cloudy
1/27（TUE）：陰 Cloudy
1/28（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/29（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/30（FRI）：晴 Sunny
1/31（SAT）：晴 Sunny
2/1（SUN）：暴雨 Rainy


射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
容易感受到強烈的探索慾望，不論是知識、文化或哲學。可嘗試跳脫傳統的框架去試試新方法、新途徑或新觀念。

本週開運色 : 紫、淺海綠

1/25（SUN）：晴 Sunny
1/26（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/27（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/28（WED）：陰 Cloudy
1/29（THU）：陰 Cloudy
1/30（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/31（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/1（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
更有耐性處理長期願景與目標設定。結構性與現實面務實仍然是可以發揮的空間；同時也有機會在社群或團隊中提出具有影響力的方案。

本週開運色 : 暗紅、褐紅

1/25（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/26（MON）：晴 Sunny
1/27（TUE）：晴 Sunny
1/28（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/29（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/30（FRI）：陰 Cloudy
1/31（SAT）：陰 Cloudy
2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy


水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）
本週適合提出新理念、建立社群能量、推動改變。你的思考與行動會被留意，但也要注意保持重點與實際落地。

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

1/25（SUN）：晴 Sunny
1/26（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/27（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/28（WED）：晴 Sunny
1/29（THU）：晴 Sunny
1/30（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/31（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/1（SUN）：暴雨 Rainy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
可以思考未來方向與自我定位；近期更能感受靈感與直覺的引導。情緒上可能較敏感，留意不要太過逃避現實責任。
本週開運色 : 天藍、紫

1/25（SUN）：晴 Sunny
1/26（MON）：晴 Sunny
1/27（TUE）：晴 Sunny
1/28（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/29（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/30（FRI）：晴 Sunny
1/31（SAT）：晴 Sunny
2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德今早徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密
-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」
霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率」：塔頂低溫14度
搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝
溼答答！　冷氣團要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

探12℃！　2波冷空氣接力

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

溼答答！　冷氣團要來了

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝光

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

探12℃！　2波冷空氣接力

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

溼答答！　冷氣團要來了

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝光

好無奈！　台科大名師遭求償200萬

探12℃！　2波冷空氣接力

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

半月內產出數百萬深偽內容　Grok遭點名助長不當內容擴散

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

生活熱門新聞

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

溼答答！　冷氣團要來了

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

尾牙完進診所插尿管！泌尿醫曝原因

安芝儇澎湖跑馬拉松　回眸甜笑身材現形

去大陸玩「比台灣好嗎？」　大票嘆：贏國旅

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

更多熱門

相關新聞

1月24日星座運勢／射手投資大豐收

1月24日星座運勢／射手投資大豐收

小孟老師每日星座運勢解析，1月24日如下：

1月23日星座運勢／金牛週五感情開花結果

1月23日星座運勢／金牛週五感情開花結果

享樂至上易變月光族的三大星座！

享樂至上易變月光族的三大星座！

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面