天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

▲天蠍座未來一週投資獲利，錢錢將入袋。（示意圖／記者周宸亘攝）

辰宇力 ☆ 2026.1.25 - 2026.2.1 星象預測與12星座運勢

星群轉換進入水瓶座，會明顯感受到制度維持及個人自由之間的拉鋸。容易看到制度調整、政策修正、組織重整等狀況。資源重置，難免引發既得利益者有不公平的情緒反應，導致衝突及暗流湧動。團隊與個人之間的理念是否相符，現在來到考核點。科技與未來趨勢是逐漸上升的重點主題。

展望未來7日，#處女工作效率佳。#天秤重繪家庭關係。#摩羯發揮影響力。#射手探索新生活。#雙魚內在整合。#獅子重塑自我形象。#水瓶自我展現。#金牛許下承諾。#天蠍投資獲利。#雙子貴人敲門。#白羊展示能量。#巨蟹抽離情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

社交生活熱絡，容易被拉入大型討論或集體行動中，也是展示領導力與提案能量的好時機。但需注意在人際互動中保持專業與個人界線。

本週開運色 : 褐、墨綠

1/25（SUN）：陰 Cloudy

1/26（MON）：晴 Sunny

1/27（TUE）：晴 Sunny

1/28（WED）：晴 Sunny

1/29（THU）：晴 Sunny

1/30（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/31（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/1（SUN）：晴 Sunny



金牛座 Taurus（4/21～5/20）

本週情感與物質價值會同時被重新定義。關於收入、支出、合作條件的談判或評估會更加明確；感情關係中你也會傾向談現實層面的支持與長期承諾。

本週開運色 : 暖黃、橙紅

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/26（MON）：暴雨 Rainy

1/27（TUE）：陰 Cloudy

1/28（WED）：晴 Sunny

1/29（THU）：晴 Sunny

1/30（FRI）：晴 Sunny

1/31（SAT）：晴 Sunny

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

各種想法快速浮現，適合整理知識、文件、學習與溝通策略。注意不要被表面討論帶偏，焦點放在實際結果與創新方案。

本週開運色 : 藍、綠

1/25（SUN）：晴 Sunny

1/26（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/27（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/28（WED）：陰 Cloudy

1/29（THU）：陰 Cloudy

1/30（FRI）：晴 Sunny

1/31（SAT）：晴 Sunny

2/1（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

外來刺激讓你從情感深層抽離出來，開始審視關係中的自由度與界線。你會更清楚知道哪些情緒需要釐清，哪些互動需要重新定義。



本週開運色 : 粉玫瑰、藍

1/25（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/26（MON）：晴 Sunny

1/27（TUE）：晴 Sunny

1/28（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/29（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/30（FRI）：陰 Cloudy

1/31（SAT）：陰 Cloudy

2/1（SUN）：晴 Sunny



獅子座 Leo（7/23～8/22）

這週內在能量要求你重新評估表達方式與個人形象。可以嘗試從傳統框架上走出來，去探索不同的表達與創造方式。

本週開運色 : 暗紅、褐紅

1/25（SUN）：晴 Sunny

1/26（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/27（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/28（WED）：晴 Sunny

1/29（THU）：晴 Sunny

1/30（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/31（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

處女座 Virgo（8/23～9/22）

步調加快，可能需要更有效率地處理工作與日常任務。人際合作與團隊溝通尤為關鍵，本週適合重新校準流程與期望。

本週開運色 : 黃、藍

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/26（MON）：晴 Sunny

1/27（TUE）：晴 Sunny

1/28（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/29（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/30（FRI）：晴 Sunny

1/31（SAT）：晴 Sunny

2/1（SUN）：陰 Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

本週聚焦在居住、生活結構或家庭議題的討論。自由與距離感的需求被強化，此時與家人朋友之間適合討論互相尊重的界線。



本週開運色 : 銀白、藍紫

1/25（SUN）：陰 Cloudy

1/26（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/27（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/28（WED）：晴 Sunny

1/29（THU）：晴 Sunny

1/30（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/31（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/1（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

對于深層結構的敏感度近期被強化。財務、共享資源或合作協議的談判在本週會顯得特別重要，適合深入研究與策略安排。

本週開運色 : 暖黃、橙紅

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/26（MON）：陰 Cloudy

1/27（TUE）：陰 Cloudy

1/28（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/29（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/30（FRI）：晴 Sunny

1/31（SAT）：晴 Sunny

2/1（SUN）：暴雨 Rainy



射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

容易感受到強烈的探索慾望，不論是知識、文化或哲學。可嘗試跳脫傳統的框架去試試新方法、新途徑或新觀念。

本週開運色 : 紫、淺海綠

1/25（SUN）：晴 Sunny

1/26（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/27（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/28（WED）：陰 Cloudy

1/29（THU）：陰 Cloudy

1/30（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/31（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/1（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

更有耐性處理長期願景與目標設定。結構性與現實面務實仍然是可以發揮的空間；同時也有機會在社群或團隊中提出具有影響力的方案。



本週開運色 : 暗紅、褐紅

1/25（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/26（MON）：晴 Sunny

1/27（TUE）：晴 Sunny

1/28（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/29（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/30（FRI）：陰 Cloudy

1/31（SAT）：陰 Cloudy

2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy



水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

本週適合提出新理念、建立社群能量、推動改變。你的思考與行動會被留意，但也要注意保持重點與實際落地。

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

1/25（SUN）：晴 Sunny

1/26（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/27（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/28（WED）：晴 Sunny

1/29（THU）：晴 Sunny

1/30（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/31（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

可以思考未來方向與自我定位；近期更能感受靈感與直覺的引導。情緒上可能較敏感，留意不要太過逃避現實責任。

本週開運色 : 天藍、紫

1/25（SUN）：晴 Sunny

1/26（MON）：晴 Sunny

1/27（TUE）：晴 Sunny

1/28（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/29（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/30（FRI）：晴 Sunny

1/31（SAT）：晴 Sunny

2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy