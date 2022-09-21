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道歉挨批沒誠意　高虹安再回應：別像小學生！講不贏論文就改吵態度

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者陳凱力／新竹報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安被爆料論文涉及抄襲，昨(20)日高虹安召開記者會駁斥，但言論間堤道自己「師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」引發議論。高虹安今晨鞠躬致歉，坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉。

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。對此，她公布校方信函，強調這是惡意指控。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安今日再次因自己的發言，讓中華大師生不舒服表示抱歉，

記者會中，她說「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」

今日，高虹安競辦再次回應表示，「昨天記者會，綠營無視論文是否有抄襲之事實，整段記者會綠營只節錄出『北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部』，刻意把後面的『還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情』忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾。

競辦表示，高虹安主要在針對週刊不實指控，說明求學和論文產出歷程，記者會前也得知提問會將她和林智堅對比，最後記者會的發言，對比的是中華大學夜間部畢業的林智堅一個人，絕對不是歧視中華大學。

高虹安表示，看完記者會的都知道，中華大學那段發言是指對比林智堅前市長，林前市長在中華大學的抄襲舞弊，才是真正讓自己的母校蒙羞，民進黨在林耕仁中華大學論文爭議做出初步判定「符合現有規範」後，沈慧虹競辦還表示：「中華大學違保密原則，遇藍就放水。」這才是真正的污衊中華大學。請綠營不要轉移焦點，像小學生吵架一樣，講不贏論文就改吵態度，真的很難看。

而對於中華大學的老師和同學們，因為我記者會中不精確的方式和用語，在網路上引發這樣的誤會，對中華大學師生造成困擾，所以我昨天晚上也錄了一段影片，誠摯地向中華大學師生表達歉意。

高強調，作為一個要參選新竹市長的候選人，被污衊論文抄襲氣憤是一回事，說話如果不夠精確，會讓人感到受傷的話，我也需要檢討。我的道歉不會打折，在此誠懇的跟中華大學同學，以及對虹安有期待，希望我們用正面力量勇敢打選戰的朋友們說，抱歉。

謝謝你們給我的指教，我以後會更謹慎用詞。

誠懇的說抱歉，也認真的說謝謝！


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