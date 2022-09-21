高虹安直播中哭了！「被說跟林智堅一樣」爆委屈：我花很多心力

▲高虹安哭了。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安因遭指控論文涉及抄襲，昨（20）日召開記者會澄清，但卻因自稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」挨轟。而稍早她也在節目中難掩情緒，忍不住哭出來並說自己很委屈也很憤怒。

高虹安今（21）日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談及昨日記者會上的內容，並再度駁斥論文抄襲一說。而在訪問過程中，黃光芹提到高虹安論文是用自己的東西，且還感謝其他人，沒有所謂抄襲的問題。而話才說到這，黃光芹注意到高虹安的情緒，伸手拍了拍對方肩膀。

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高虹安被拍肩以後，更是難掩情緒，先是用手拭淚，接著走出鏡頭外平復情緒。黃光芹則接著說，「我們讓虹安平靜一下，其實我剛在問的當中，她的眼淚就快要掉出來了，她裡面都是淚水啦！可能講到她覺得很委屈。」

▲高虹安今天早上道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）

後來高虹安回到節目中，黃光芹追問稍早為何忍不住掉淚？高虹安表示，她昨天的發言被綠營、民進黨網友斷章取義，實際上昨天在記者會上，她是因為被拿來和林智堅連結、做比較，她才會這樣回應。

高虹安強調，「從小到大每一次的考試、每一次的念書，我真的都花了非常多的時間跟心力，我們也是犧牲了蠻多別人在玩的時間」，所以當她指控抄襲，真的覺得很委屈也憤怒。

而高虹安這一哭，再度引發討論，有些網友回應，「被說是林智堅我也會哭」、「有人說我林智堅我也會想哭，真的」、「被當小智真的會想哭+1」；但也有網友表示，「玻璃心，敢戰學歷哭了」、「抗壓也太低了吧」、「開始打悲情牌嗎」。

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