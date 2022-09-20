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周玉蔻喊話蔣萬安驗DNA　「你若是蔣家孫子我給你下跪一百次！」

▲▼周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人周玉蔻和國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，近期猛攻蔣萬安身世，揚言公布蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞女主角，周20日更在臉書放狠話，她喊話蔣萬安應勇敢比對蔣家血脈DNA，「若是確認你是蔣經國孫子，我給你下跪一百次！如果不是，你退出政壇！」

周玉蔻不滿蔣萬安稱其批評慈濟言論與九合一大選有關，連日猛攻他的蔣家背景，並質疑他的身世，19日更揭露其父蔣孝嚴過去晶華開房醜聞內幕，強調「女主角不姓王、不姓李，是正宗『超級名媛』」。

周玉蔻說，蔣萬安的父親一路從戒嚴時代利用他曖昧的蔣經國私生子身份，運作媒體、操弄風向、違法亂權，企圖將自家獨生子送上首都市長、總統大位寶座的世紀大騙局之秘辛。

周玉蔻指出，第一個謎題是，蔣孝嚴夫妻為什麼從第一時間就釋放錯假訊息，咬定晶華飯店便條紙案女主角是王筱嬋？目的何在？李紀珠被波及，也是含冤莫白？醜聞案男主角夫妻為什麼要「保護」或是「掩藏」真正的，確有其人「超級名媛」的床單案女主角？

不僅蔣孝嚴緋聞話題，周玉蔻更直接在節目上指出，「蔣萬安從章改姓蔣的DNA證據是世紀騙局」。對此，蔣萬安17日再次回應，「有本事衝著我本人來，不要拉其他人」。

蔣萬安表示，「我的參選，讓我家人受到攻擊，我不會向惡質手段妥協，有本事衝著我本人來，不要拉其他人」，台北市民水準高，絕對不會認同這種抹黑惡質的社會風氣。

周玉蔻則反嗆，蔣萬安根本心虛，「他99%姓郭，致蔣萬安，請勇敢比對驗證蔣家血脈DNA，這是政治人物誠信問題，事關重大！若是確認你是蔣經國孫子，我給你下跪一百次！如果不是，你退出政壇！」

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